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韓華20歲終結者161公里火球遭金倒永安打　韓職最強對決引爆話題

▲韓華鷹20歲後援投手金瑞鉉。（圖／截自韓華鷹官方粉絲團）

▲韓華鷹20歲後援投手金瑞鉉。（圖／截自韓華鷹官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

韓華鷹20歲後援投手金瑞鉉在5月4日的比賽中展現火球威力，最快球速衝上161公里，但金倒永仍掌握敲出安打，不過金瑞鉉最後成功守住球隊領先，拿下本季第10次救援成功。

韓華延續戰績排第二的氣勢，對戰起亞虎2分領先，9局下金瑞鉉登板，先讓洋砲威斯頓（Patrick Wisdom）揮空三振。隨後面對金倒永第一球就飆出161公里「火球」（Trackman實測160.5公里）正面對決，但金倒永也積極掌握敲出右外野安打。金瑞鉉隨後以三振及滾地球解決打者，守住勝利。

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據韓媒《日刊體育》報導，談到161公里火球與金倒永的對決，金瑞鉉謙虛表示：「我對球速沒有特別在意，但真的感受到倒永哥很厲害。即使速球這麼快還是能打得到，讓我產生想再跟他一較高下的勝負心，今天學到很多。」

這一幕受到球迷關注且熱議，韓媒《SPOTV NEWS》以「不論是能投出161公里的投手，還是能打到那球的打者⋯⋯韓國棒球沒在進步？看到這一幕還能這麼說嗎？」為題報導。報導指出，這一球幾乎追平金瑞鉉生涯最快球速（2023年5月11日對三星投出160.7公里），也是2025賽季首度突破160公里大關的投手。球迷們對能投出如此火球的金瑞鉉驚嘆，也對能打出這一球的金度映大呼過癮。這場「161km 對決」成為韓職近期最精彩的場面之一，打破了外界對韓國棒球成長停滯的質疑。

金瑞鉉本季已出賽19場，投17又2/3局，目前戰績為1敗、1中繼成功、10次救援成功且無任何救援失敗，與KT巫師朴永炫並列救援王榜首。不過他也表示：「對救援排行榜沒有太多慾望，只想幫球隊多守下一場勝利。」

韓華在客場以3比1擊敗起亞虎，不僅完成6連勝，近20場比賽更豪取17勝，戰績為21勝13敗，緊咬聯盟龍頭LG雙子（22勝12敗），雙方僅有1場勝差。

金瑞鉉能加入韓華，起初並非如外界預期。2022年高中棒壇群雄並起，原先大家認為韓華會選擇「天才型」投手沈俊錫。然而沈的控球問題暴露，反倒是金瑞鉉快速進化，脫穎而出。隨著沈俊錫決定挑戰美職，韓華最終毫不猶豫選中了金瑞鉉。

但加入職業後，金瑞鉉的成長之路並不順遂。他曾經歷控球不穩、投球姿勢頻繁更動等問題，還一度被球迷質疑「如果當初不是沈俊錫赴美，會有金瑞鉉的空間嗎？」

隨著總教練金卿文與投手教練楊相汶在去年接掌兵符，金瑞鉉的職業生涯迎來轉機。他於季末及世界12強賽中嶄露頭角，重拾自信。2025年賽季初，原本的守護者朱賢相表現低迷，金瑞鉉迅速填補空缺，成為後援主力。

關鍵字： 韓職金瑞鉉火球後援棒球

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