布坎南加盟富邦引韓媒關注　韓職洋將保留權爭議：5年太久了！

▲布坎南（David Buchanan）。（圖／截自KBO官網）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將簽下新洋投布坎南（David Buchanan），曾效力過韓職三星獅的他，其加盟消息也受到韓媒關注，同時引發韓職五年保留權制度的討論。

根據韓媒《Star News》轉述台灣媒體報導，布坎南預計將於5月中旬抵台。而報導也列舉富邦現有洋投，包括魔力藍、力亞士與富藍戈皆具韓職經歷。布坎南2021年曾在三星獅奪下16勝，創下當年KBO最多勝投紀錄，也寫下隊史洋將最多勝紀錄，並在2020與2021年連續兩年達成15勝。

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不過，在2023球季結束後，他與三星的續約談判未能達成共識，雙方因合約條件分歧最終未能續約。根據KBO外籍球員相關規定，若原球隊已提出續約意願但未達成協議，該名選手未來5年內不得轉隊至其他韓職球隊，除非原球團主動同意放行。布坎南回歸美國後，如今選擇來台發展，加上過去效力過日本養樂多燕子，他的足跡已遍及亞洲三大職棒聯盟。

韓媒《日刊體育》針對五年保留權制度進一步分析指出，將選手列入保留名單等同視為已提出續約意願。儘管條文提及「原球隊同意」時可例外處理，但實際上要解開保留權相當困難。例如2020年時，LG隊拒絕釋出洋將佩奎羅（Carlos Peguero）的保留權，導致他無法轉隊至Kiwoom英雄隊，類似案例屢見不鮮。

部分球探指出，「五年保留期太過冗長」，雖制度設計具程序正當性，但在實際操作上存有灰色空間。例如某位外籍球員在今年冬天續約未果，卻因被列入保留名單而處於無法談約也無法轉隊的尷尬局面。由於所謂「續約意願」並無金額明確規範，容易導致球隊與選手雙方認知落差，談判也因此陷入僵局。

保留權制度雖可做為球團在續約談判時的籌碼，但也讓球員幾乎喪失自由選擇權。對選手而言，這項制度甚至被形容為「現代版奴隸條款」，因此球界亦有不少聲音呼籲KBO應針對該制度進行改革，以促進聯盟更健康發展。

布坎南1989年出生，若要等到保留權自動失效，幾乎要等至40歲。他與三星當初談判破局的主因是對合約年限未達共識，因此雙方重聚機率不高。某球探直言：「以布坎南的能力，其實仍具補強價值，儘管年紀漸長，但具備這類條件的投手仍相當罕見。可惜的是，保留權仍將他綁住。」