不確定老爸是否續留湖人　布朗尼盼再與詹皇並肩作戰

▲布朗尼本季從父親詹姆斯得到許多收穫。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人在季後賽首輪敗給灰狼後，布朗尼（Bronny James）正式結束了他的新秀球季。與父親詹姆斯（LeBron James）作為歷史上首對在NBA同場出賽的父子檔，布朗尼表示這段經歷意義非凡，也盼望下賽季還能再與爸爸一同征戰球場。

布朗尼賽季結束後受訪表示，本季的他從詹姆斯身上得到許多收穫，「他（詹姆斯）除了是隊友，同時也是爸爸的角色，這種關係真的很特別，我一直想把握這段經歷，不是每個人都有這種機會，對我來說真的很棒，不管他明年還在不在隊內，我都很期待能繼續從他身上學習。」

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▲詹姆斯之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

這份情感是雙向的，擁有4座總冠軍、4座MVP與聯盟歷史得分王等無數榮耀頭銜的詹姆斯，將與兒子並肩作戰視為生涯最重大的成就。

「這絕對是第一，毫無疑問。」詹姆斯說，「能夠與我摯愛的籃球一起陪伴兒子度過這一整年，是我人生最滿足、最有意義的旅程之一。」

目前尚不清楚詹姆斯下季是否會繼續留隊出戰，布朗尼坦言自己也不確定老爸是否會回歸湖人，但他表示非常希望能再與爸爸一同征戰NBA。

「當然希望。」布朗尼說，「不管他還能打多久，只要能與他共處，就是一種享受，他的專注、對身體的保養與賽前準備，我都想好好學起來並充分吸收。」