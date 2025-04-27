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王勝偉「巨開心」本季初升一軍　自爆像新人緊張又興奮

▲富邦悍將王勝偉。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將王勝偉。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

以「巨開心」作為訪問開場白，富邦悍將41歲老將王勝偉迎接本季首度登場，自爆前一晚接到電話時像新人一樣緊張又興奮，不知不覺到半夜。

談到王勝偉升上一軍，悍將總教練陳金鋒表示：「跟教練團討論過，因投手有一個名額空出，可以先換野手。王勝偉今年主要鎮守三壘，希望讓他在二軍多適應一段時間，輪替一壘、三壘，游擊則是兼任性質。」

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王勝偉透露，今年嘗試更多時間守三壘，在二軍比賽中多以三壘和一壘為主，偶爾維持游擊手感。他坦言：「心情確實跟以往不同，壓縮空間越來越小，又要嘗試新的守備位置，在短時間內提供穩定戰力，是一大挑戰。」

守三壘的范國宸、高國麟、董子恩都是他請教的對象，包括處理球的方式等細節。王勝偉直言：「壓力當然很大，但比賽講求成績，大家在同樣的平台上競爭，與年紀無關。說沒有壓力是騙人的，職業就是競爭的舞台，希望大家能一起努力。」

談到生涯心態轉變，他說，看著林智勝、胡金龍在職涯最後一年依然享受並珍惜比賽舞台，自己也受到啟發。「與其把今年當作生涯最後一年，不如當成重新出發的第一年。」

王勝偉笑說，前一天接到通知時非常緊張又興奮，「就像新人剛進職棒一樣。晚上和室友蔡佳諺聊到緊張感，感覺很不一樣，也想了很多關於自己在一軍的角色，不知不覺聊到凌晨。他也有開導我，因為我問他去年剛升上一軍是怎麼調適的。」

今年富邦悍將聘請營養師協助球員作息調整，王勝偉提到，一、二軍作息不同，身體適應也不同，「稍後可能要補充B群，也有請教營養師，了解遇到疲勞感時該如何攝取營養。」

關鍵字： 棒球富邦悍將王勝偉41歲老將

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