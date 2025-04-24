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王正棠復健賽連2戰安打　悍將二軍火力全開12比4大勝台鋼

▲▼中職王正棠。（圖／記者李毓康攝）

▲中職王正棠。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒二軍賽事今（24日）在嘉義市棒球場登場，富邦悍將火力全開12比4擊敗台鋼雄鷹，除了王念好之外，悍將全員安打，合力擊出13支安打，王念好則靠著4次四壞球保送上壘，跑回2分。正在進行復健賽的王正棠1安打、1保送，連兩戰都敲安打，打完5便提前退場，辛元旭2安打、2打點，高捷、魏全也各貢獻2打點。

1局上，台鋼雄鷹二軍率先破蛋，第5棒宋柏翰站上打擊區時，三壘跑者陳飛霖與一壘跑者高聖恩上演雙盜壘，陳飛霖趁機回本壘得分，取得1比0領先。

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2局下，富邦悍將二軍反攻，第5棒楊閔貽敲出右外野安打，送回林莛淯追平比分。接著第7棒辛元旭擊出左外野二壘安打，帶有2分打點，幫助富邦反超為3比1。

5局下，林莛淯高飛犧牲打再添1分。隨後三壘跑者陳愷佑與一壘跑者蔡佳諺再度上演雙盜壘，前者回本壘得分，富邦將比數拉開至5比1。

7局上，台鋼胡冠俞敲出右外野平飛安打，追回1分。不過7局下，富邦以連續安打擴大比分，姚冠瑋、魏全分別貢獻打點，單局攻下3分。

8局下，富邦第4棒高捷擊出右外野二壘安打，打回2分，緊接著陳愷佑與葉子霆分別以高飛犧牲打與安打再添2分，將比數擴大為12比2。

9局上，台鋼靠著對方投手暴投與高聖恩內野滾地球趁傳上壘追回2分，但無力反撲，最終以4比12吞敗。

本場勝投由賴智垣摘下，他中繼1局用21球，其中13球為好球，未被擊出安打，送出2次三振且無四壞，表現穩健。魔力藍先發4.2局失1分無關勝敗。

關鍵字： 棒球中職富邦悍將勝利二軍

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