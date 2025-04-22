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睽違291天一軍開轟　范國宸壓力釋放：找回打擊節奏

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將的范國宸22日在新莊「悍將主場」轟出本季首發全壘打，也是自2024年7月5日以來，睽違291天再次在一軍開轟。范國宸坦言，這次全壘打讓他釋放了壓力。

在首局，范國宸對王維中轟出3分彈，他表示：「當時已經有兩人出局，且我們已經得了1分，我想把球打得更強勁，把三壘跑者送回來。」王維中對悍將經常展現壓制力，賽前在新莊球場的防禦率不到2，但此戰首局就被悍將打掉4分。談到對戰策略，范國宸透露：「當時兩好球、兩出局，我能做的就是把球打進場內，想法比較簡單。」

▲范國宸。（圖／富邦悍將提供）

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▲范國宸。（圖／富邦悍將提供）

談到這段時間打擊的改善，范國宸表示：「我持續依照二軍教練團給我的打擊策略與方向進行調整，慢慢找回以前的打擊節奏，還有擊球的感覺。」

他也表示，這次的全壘打讓他釋放了壓力，「對球隊也有幫助，自己也很開心。」至於前一次開轟已經過去很久，他坦言忘記了當時的感覺，「現在慢慢找到能夠把球看清楚的方法。」

總教練陳金鋒表示：「他能夠恢復到好的狀態，替他感到開心。去年他打得比較掙扎，但他很努力讓自己變得更好。我們對王維中一直打得不太順利，打擊教練和選手們研究了如何突破，今天首局做得非常好，有所突破。」

▲范國宸。（圖／富邦悍將提供）

▲范國宸。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 富邦悍將范國宸全壘打棒球壓力影音

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