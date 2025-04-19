首輪大物報到！張趙紘驚喜升一軍　古久保寄予打擊厚望

▲張趙紘生涯首升一軍 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿林立因腳踝扭傷下放二軍，由去年首輪大物新秀張趙紘頂替登錄，職業生涯首度升上一軍。接到通知時張趙紘坦言又驚又喜，也清楚這次機會來自自己近期在打擊上的穩定表現。總教練古久保健二則對他寄予厚望，「打擊是他的強項，接下來會找適當時機安排他上場。」

張趙紘本季在二軍出賽9場累計34打數8安打，包括1支三壘長打，貢獻1分打點。初登一軍讓他感到有些意外，不過二軍總教練陳彥夆也有告知，要做好隨時上一軍的準備，「如果有狀況就要補上。」

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何時收到一軍通知？張趙紘透露，是昨天晚上接到電話，「那時快睡著了，電話一來整個人驚醒。」從原本打慣的下午場轉換成夜間比賽節奏，他直言還需要一點適應。

選擇把張趙紘拉上一軍，總教練古久保健二表示，「打擊是他的特長，之後會評估適當時機安排他上場，希望他能發揮這項強項。」

這次上來一軍，張趙紘同樣以二壘為主，「還是都在二壘，不過今天賽前，有稍微站一壘。因為上次守備一壘已經是高中時期，讓他直呼需要時間適應，「真的是不太習慣，太久沒有守了！」

張趙紘的打擊能力受到關注，守備方面也持續尋求進步。他感謝守備統籌教練陳瑞振緊盯，「練習時總是在我背後盯著，特守時也會一直叮嚀我們要把正確動作變成習慣。」

他開玩笑稱，可能高中時偷懶，現在進入職業後才真正感受到訓練強度，「以前教練常說，現在不好好練，等你進職棒就知道，現在真的知道了！」不過他也感謝這樣嚴格的要求，「雖然練起來很累，但過程值得，也能看出教練對我們的期待。」

平鎮高中出身的張趙紘，肩負未來桃猿中心打線陣容的重要拼圖之一。如今生涯首度升上一軍，他表示，一切平常心，順其自然準備眼前賽事。