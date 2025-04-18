桃猿運鈔車開出來！林立登五冠王 古久保看好億元身價

▲樂天桃猿林立。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿重砲林立本季表現火燙，暫居中職打擊五冠王，暫居中職打擊五冠王，也讓他下一份合約備受外界矚目，有望成為中職下一位「億元男」。桃猿總教練古久保健二對林立表現給予高度肯定，直言他值得億元身價。

林立16日對戰味全龍一役，4打數敲出2安打，包括一發關鍵追平三分砲，單場貢獻3打點、1次盜壘，全面展現打擊與腳程能力。開季至今出賽12場，繳出打擊率0.404、4轟、15打點、3盜壘與21支安打的驚人成績，暫居中職打擊五冠王。

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桃猿總教練古久保健二表示，「林立真的對球隊幫助很多，就是有實力的選手，非常大的貢獻。」被問到是否認為林立值得億元級合約，古久保坦言，「當然值得，現在像子豪、坤宇、傑憲等人都已經是這個等級的前例了。」

古久保也指出，雖然各球團的財務負擔狀況不同，但隨著市場行情上漲，而林立和陳傑憲是同等級的選手，相信是有這個機會。

長打火力方面，林立甚至略勝一籌。古久保表示，兩人都各具價值，不需要去爭誰是第一、誰是第二，「傑憲也是很好的選手，都是有一定的評價存在。」

桃猿準備開出「運鈔車」！古久保笑說，「簽約不是我決定的，這不是我能回答的，但我想球團應該會盡全力，設法把這份合約做到最好。」