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戰績聯盟墊底、32局掛蛋創恥辱紀錄！落磯開鍘打擊教練

▲ 戰績全聯盟最差的科羅拉多落磯隊以3勝15敗開季後，正式宣布解雇打擊教穆倫斯（Hensley Meulens）。 。（圖／達志影像／美聯社）
▲ 戰績全聯盟最差的科羅拉多落磯隊以3勝15敗開季後，正式宣布解雇打擊教穆倫斯（Hensley Meulens）。 （圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

戰績低迷、全聯盟最差的科羅拉多落磯隊以3勝15敗開季後，正式宣布解雇打擊教穆倫斯（Hensley Meulens）。 總管施密特（Bill Schmidt）說明教練團調整的原因，「我們無法得分，進攻端持續陷入掙扎，是時候做出改變了。」球隊隨後宣布，由前任總教練哈德爾（Clint Hurdle）接任打擊教練一職。

落磯隊本季以年輕球員為主體的打線，整體表現低迷，團隊打擊率僅0.220，在全聯盟排名倒數第四。打擊內容粗糙，被三振次數高達195次，為聯盟最多。此前對教士三連戰中，球隊連續三場遭到完封，創下球團歷史最長的32局無得分紀錄，進攻貧乏問題嚴重。

接替穆倫斯的哈德爾，曾在2002至2009年間擔任落磯隊總教練，並在2007年帶領球隊創下唯一一次國聯冠軍紀錄。他在1994至1996年擔任球隊小聯盟教練，1997至2002年則為落磯隊的打擊教練。

在結束落磯總教練職位後，他也曾於2010年擔任遊騎兵隊打擊教練，2011至2019年執掌海盜（Pirates）兵符。近年他重返落磯隊，擔任總管的特別助理，如今回到教練團，球隊期待他以豐富經驗協助年輕球員成長。

施密特表示，「球隊三振太多，得分能力也未見起色。我們認為這次教練更換，能有助於改善目前的狀況。克林特（哈德爾）過去作為特別助理，曾與多位年輕球員在小聯盟共事，他非常了解這些選手，幾乎沒有球員與他沒有交集。」

關鍵字： MLB落磯隊打擊教練哈德爾調整

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