獨行俠總管不後悔交易唐西奇　沒問諾威斯基意見：他不是每天都在

▲諾威斯基自2021年回歸獨行俠擔任特別顧問，達拉斯決定交易唐西奇時並未詢問他的意見。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「金童」唐西奇（Luka Doncic）季中被交易至湖人震撼聯盟，獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）今（16）日受訪時強調自己「不後悔」，重申這筆操作是為了球隊最大利益，「即便諾威斯基（Dirk Nowitzki）或球迷不滿，我也只忠於球隊」，並提到未徵詢Dirk的意見是因為對方「不是每天都待在球隊」。

哈里森當地時間周二舉行記者會，這是他決定交易唐西奇後首次公開受訪，他禁止現場記者拍攝與錄音，談話內容仍流出。他強調，「我效忠的是達拉斯獨行俠，最重要的是什麼對球隊最好。有些決定或許會不受歡迎，也許對Dirk、也許對球迷都是如此，但我效忠的對象就是球隊。」

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哈里森接下來的說法更讓人跌破眼鏡。他提到自己在交易唐西奇前並未徵詢諾威斯基的意見，理由竟是因為「Dirk並不每天都待在球隊」，所以無法了解球隊的實際情況。

▲哈里森（右）公開表態無悔交易唐西奇，稱自己只對球隊負責。（圖／達志影像／美聯社）

此言一出，外界譁然。諾威斯基自2021年起就以「特別顧問」身份回歸球隊，協助聘任總管與總教練，哈里森與基德（Jason Kidd）正是在諾威斯基參與下上任。儘管他沒有常駐球隊，卻長期擔任重要諮詢角色，哈里森此番發言形同否定其貢獻。

談到為何獨行俠在交易唐西奇時，沒有尋求更大回報時，哈里森也是語出驚人，「這是個好問題。我們從頭到尾都想要一位攻守兼備的球員，戴維斯（Anthony Davis）一直是我們的首選……我們當時有機會在沒人干預的情況下低調完成交易。」

▲唐西奇被交易到湖人，讓獨行俠傳奇諾威斯基感到震驚。（圖／達志影像／美聯社）

這場記者會不僅未緩解交易餘波，反讓哈里森與球迷、傳奇球星之間關係更加緊張。諾威斯基近來對唐西奇的交易明顯表達失望，甚至親赴洛杉磯為唐西奇的首秀打氣。

眼下的達拉斯正陷入重建與信任危機，哈里森選擇承擔所有責任，但他激進且不妥的發言，恐讓這支失去主將的球隊，進一步失去凝聚的可能。