陳克羿下二軍誰頂替輪值？古久保賣關子笑答：大谷、山本

▲陳克羿。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿投手陳克羿周日在桃園主場迎來本季首次先發，面對中信兄弟投出4.2局、88球，僅被擊出2支安打，但卻出現高達6次四死球，控球明顯不穩，今已被下放至二軍進行調整。

更引人關注的是，陳克羿在第3局對決陳俊秀時，投球節奏過快，引發中信兄弟總教練平野惠一上場了解狀況。對此，總教練古久保健二今表示，「打者還沒看向投手，他就已經準備要投了。如果沒有注意到投手，萬一球往頭部來就很危險。」他認為抗議的點在於節奏太快，確實有潛在風險。

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古久保進一步指出，與官辦熱身賽相比，陳克羿那天的節奏其實拖一點，從第2局開始，球隊就有提醒，但之後節奏變得滿快，「對方中心打者也叫了很多次暫停，如果換作我們遇到這種狀況，恐怕也會選擇抗議。」

陳克羿遭下放，主要原因仍是保送過多。古久保直言，「四壞球真的比較多，特別是對右打者。帳面看起來沒什麼失分，但要更穩定地在一軍輪值，控球這部分還要修正。」

至於接下來誰會遞補本土先發位置？除了黃子鵬之外是否有新人選？古久保賣關子不願鬆口，「目前還不知道，大家可以自行想像一下。」人選有無亮點？還是黑馬？他開玩笑稱，「是大谷翔平嗎？還是山本由伸呢？」