24支0後終於開轟擺脫低潮　洋基奇澤姆：人生打過最冷的一周

▲▼奇澤姆（Jazz Chisholm Jr）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基明星二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr）在今天（14日）對陣舊金山巨人的比賽中，敲出個人本季第5轟，擺脫近期24支0的大低潮；賽後奇澤姆坦言這幾天球隊都在天候寒冷的狀況下比賽，這對他來說是最嚴峻的狀況。

Jazz Chisholm Jr. makes it a one-run game with his fifth homer of the season pic.twitter.com/0OIVaXXSBE [廣告]請繼續往下閱讀... April 13, 2025

近期洋基這段主場周賽程由於紐約氣候不佳，因此一直在寒冷的天氣中進行，體感溫度低到僅有華氏20到30度（約攝氏-6至-1度），奇澤姆的打擊表現也跟開季3戰3轟時產生鮮明對比；今天比賽中奇澤姆8局下半面對巨人後援羅傑斯（Tyler Rogers）時終於轟出一發陽春全壘打，中止了他24支0的打擊大低潮，但最終洋基仍以4比5惜敗。

「這段時間對我來說真的很難熬，」賽後奇澤姆談到在低溫中比賽時說道，「我來自巴哈馬，習慣了溫暖的天氣，這大概是我人生中打過最冷的一周，特別是一連六場都這麼冷，但說到底，這是我的工作，我領這份薪水，就是要上場比賽，我的合約裡沒寫說低於華氏40度我可以不打，所以我每天都得盡力上場。」

Jazz Chisholm Jr. breaks a career-worst 0-for-24 hitless skid with a solo shot in the eighth, his fifth of the season.



This is the first home run by a Yankee other than Ben Rice since Trent Grisham’s multi-homer game last Saturday. #Yankees

pic.twitter.com/FKzayn6aim — Bronx Bombers News (@NewsBronx) April 13, 2025

這發全壘打是奇澤姆本季第15場比賽的第五轟，也是自4月3日第六場比賽後的首支全壘打，奇澤姆表示自己最近感覺擊球品質其實不錯，但運氣欠佳，今天自己看起來明顯比較適應低溫，他自己也開玩笑說自己可以不穿袖子上場，「我擦了超多凡士林，凡士林請給我贊助。」

奇澤姆笑著表示，「我還用了訓練室的各種熱敷產品，賽前泡熱水池，全身抹各種保暖乳霜，真的很多啦，要在這種天氣裡比賽真的很辛苦，但這就是我們的工作，沒有藉口。」