24支0後終於開轟擺脫低潮　洋基奇澤姆：人生打過最冷的一周

▲▼奇澤姆(Jazz Chisholm Jr)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基明星二壘手奇澤姆(Jazz Chisholm Jr)在今天(14日)對陣舊金山巨人的比賽中,敲出個人本季第5轟,擺脫近期24支0的大低潮;賽後奇澤姆坦言這幾天球隊都在天候寒冷的狀況下比賽,這對他來說是最嚴峻的狀況。

Jazz Chisholm Jr. makes it a one-run game with his fifth homer of the season pic.twitter.com/0OIVaXXSBE

近期洋基這段主場周賽程由於紐約氣候不佳,因此一直在寒冷的天氣中進行,體感溫度低到僅有華氏20到30度(約攝氏-6至-1度),奇澤姆的打擊表現也跟開季3戰3轟時產生鮮明對比;今天比賽中奇澤姆8局下半面對巨人後援羅傑斯(Tyler Rogers)時終於轟出一發陽春全壘打,中止了他24支0的打擊大低潮,但最終洋基仍以4比5惜敗。

「這段時間對我來說真的很難熬,」賽後奇澤姆談到在低溫中比賽時說道,「我來自巴哈馬,習慣了溫暖的天氣,這大概是我人生中打過最冷的一周,特別是一連六場都這麼冷,但說到底,這是我的工作,我領這份薪水,就是要上場比賽,我的合約裡沒寫說低於華氏40度我可以不打,所以我每天都得盡力上場。」

Jazz Chisholm Jr. breaks a career-worst 0-for-24 hitless skid with a solo shot in the eighth, his fifth of the season.



This is the first home run by a Yankee other than Ben Rice since Trent Grisham’s multi-homer game last Saturday. #Yankees

pic.twitter.com/FKzayn6aim