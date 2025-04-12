梅賽斯6局完美演出首勝最懊惱那一球　感性談餅總：尊敬的教頭

記者楊舒帆／台北報導

統一獅12日迎戰味全龍，洋投梅賽斯主投6局無失分領軍，率隊以5比1奪勝，也助總教練林岳平達成執教生涯300勝的里程碑。梅賽斯賽後坦言，這場比賽針對投球內容進行調整，但仍對第5局錯失「完全比賽」感到懊惱。

▲▼中職梅賽斯。（圖／記者李毓康攝）

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梅賽斯本季第3場出賽，前兩戰分別對台鋼雄鷹投5局失3分、對中信兄弟投6局失3分，此役主投6局僅被敲出4支安打，送出4次三振，無失分，成功拿下來台中職生涯首勝。他表示：「這場比賽提醒自己要更積極攻擊好球帶，盡量降低失投球的比例。」

談到賽前並不曉得林岳平即將達成300勝里程碑，他笑說：「我很替他開心，這算是個很巧合的紀念日。」他也讚賞餅總在選手心中備受尊敬，「他是真心鼓勵球員，讓大家能在場上盡全力發揮。」

開局前4.2局，梅賽斯保持「完全比賽」狀態，未被擊出任何安打，也未出現保送。直到5局兩出局後面對張政禹，一記投手前滾地球未能及時處理，留下對手全場首支安打。他懊惱地說：「我不太在意是不是無安打或完全比賽，但懊惱的是這球本來該處理好，結果抬頭一看才發現，那竟是對方第一支安打。」

上一戰球隊以大量失分落敗，這場則由梅賽斯扮演奪勝要角。他表示：「球隊即使陷入低潮，隊內氣氛依然正面。昨天輸球後，今天就漂亮反彈拿下勝利，對士氣有很大幫助，也希望大家繼續努力下去。」