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300勝成就達陣！餅總謙稱只是過程：待得久才有機會

記者楊舒帆／台北報導

統一獅12日迎戰味全龍，成功拋開前一戰大量失分落敗的陰影，以5比1扳回一勝，總教練林岳平也順利達成執教生涯300勝里程碑。他賽後低調表示：「只要還在執教一天，就會想辦法幫球隊贏球。」

▲▼統一獅隊總教練林岳平執教生涯第300勝。（圖／記者李毓康攝）

▲▼統一獅隊總教練林岳平執教生涯第300勝。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼統一獅隊總教練林岳平執教生涯第300勝。（圖／記者李毓康攝）

談到這項個人里程碑，林岳平說：「300勝只是過程，待得久才會有機會。只要我還在執教的一天，就會盡力幫球隊贏一場，這個數字我沒有太在意，希望每天都能對球隊有所貢獻。」

回憶2020年初次接下兵符的經過，他坦言，「那時候真的滿不可思議的，隊內有很多資深好手轉任教練，球隊當時也不太順，希望我幫忙重整方向。很感謝球團支持，這幾年累積了一點小小成就，希望統一獅能永續經營，為台灣棒球繼續努力。」

至於未來是否會以400勝、500勝為目標？林岳平回應，「我不會在意幾百勝，而是每天都要想辦法幫球隊。」

談到球隊近期敗戰的原因，林岳平指出：「這幾場輸球關鍵多與守備失誤有關。今天表現中規中矩，只是在最後一局才出現一個比較不理想的失誤。」9局上林靖凱發生失誤，他坦言球員狀況還沒完全調整好，「靖凱還不到百分百，希望他慢慢適應每天出賽的壓力，在比賽中成長。」

面對前一場大比分落敗，林岳平強調球隊迅速調整：「一場比賽失利後，隔天就是全新的一天。球員也會想要扭轉局勢，我們今天做到了，希望選手每天都能戰戰兢兢地面對這個賽季。」

關鍵字： 棒球林岳平統一獅勝利教練

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