下一個「億元砲手」！林立不和陳傑憲、江坤宇比：我對的是老闆

▲樂天桃猿林立。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿林立開季火燙，累計3轟，目前暫居打擊四冠王。身為市場上備受矚目的下一位「億元男」，如何留下這位重砲，已成為桃猿球團的重要課題。今年剛好是林立的合約年，他強調，最重要是成績打出來，才能擁有談約最佳籌碼。

若無意外，林立最快將於明年球季結束後取得自由球員資格。桃猿球團也已展開提前佈局，希望能搶在市場啟動前完成續約，留住這位陣中核心。

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對此林立表示，現在不會一直想合約的狀況，「網路上討論的東西，也不會太在意，因為我對的不是他們，是球團老闆，（參考依據）也不是統一的陳傑憲、兄弟的江坤宇，因為我的老闆是樂天的，至於他給我多少薪水，就看我能不能接受。」

林立認為最重要是把成績打好，自然而然就能獲得好的合約，「就看球團怎麼去談，當然這沒有一定標準，像胖哥（林泓育）去年打得這麼好，他也是領這樣，還是要看我們球隊的標準在那裡，不需要特別和其他球隊比。」

桃猿球團日前透露針對合約有初步雛形，不過林立表示，目前是沒有收到相關通知，「主要是交給經紀公司負責，如果有進一步消息，會和大家分享。」

他也指出，今年雖然是合約年，但對他來說，每一年都很重要，即使拿到大約，也不能因此鬆懈，「還是要打出合理成績，對得起這份薪水，今天反過來，我今天要去談約，想必就要打出好成績，才有機會去談出一份好合約，這是一來一回的事情。」

林立強調，不會因為自己簽複數約，就讓自己有敷衍心態，「複數約是球隊給我們的一個保障，在這前提中，就要盡力去表現，也希望現在的表現可以維持到年底。」

由於最快也要等到明年底結束才能取得FA資格，林立坦言，「我今年、明年一定還是留在這，後面變怎樣，我不知道，當然每一隊都有它的模式，我現在在這裡覺得滿合適的，至於去別隊會不會更合適，因為我沒去，所以我不知道，但我覺得整件事不需要看太重。」

中職自由市場越來越成熟，林立認為一切都很正常，「不太需要去放大跟誰比，這就有點太複雜，「最重要就是拿出好成績、盡力去表現，再來跟球團談判。」