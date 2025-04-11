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TPBL公布本季年度25項大獎　首度導入「精英制票選」

▲▼TPBL公布本季年度25項大獎。（圖／TPBL提供）

▲TPBL公布本季年度25項大獎，首度導入精英制票選。（圖／TPBL提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今（11）日正式公布2024-25賽季年度獎項，共計25項榮譽。獎項依獲選方式區分為：數據獎項5項、球迷票選5項、媒體票選8項，以及球迷與媒體共同票選7項。

為提升獎項制度的代表性與公正性，TPBL本季首度導入「精英制票選」機制，聯盟期望透過更嚴謹的選票設計與專業評審陣容，評選出真正代表聯盟最高榮譽的年度得主。

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▲▼TPBL公布本季年度25項大獎。（圖／TPBL提供）

精英制評審團 結合第一線記者與專業球評

本屆票選團隊由籃球記者聯誼會會長推薦之12位一線籃球線記者，以及聯盟遴選之5位資深主播與球評組成，總計17人。這群長年奔走球場、深入了解聯盟球隊與球員的籃球工作者，將以專業眼光與全面觀察，共同選出13個獎項，包括：年度最有價值球員（MVP）、年度外援、年度第一隊、第二隊、年度防守球員、防守第一隊、防守第二隊、年度新人、年度第六人、年度進步獎、年度教練、年度經理人、年度主場等，未來聯盟也將定期檢視精英團名單之代表性與多元性，持續優化評選制度，強化TPBL獎項的公信力與影響力。

▲▼TPBL公布本季年度25項大獎。（圖／TPBL提供）

▲▼TPBL公布本季年度25項大獎。（圖／TPBL提供）

▲▼TPBL公布本季年度25項大獎。（圖／TPBL提供）

分數制投票 強化透明度與公平性

此次票選採用「排名加權分數制」，以MVP為例，投票人需選出前五名人選，分別給予5分至1分，最終依總分高低決定得主。其他獎項亦採類似模式，確保評審能就多位優秀球員做出權衡與評估。得獎結果將於季後賽階段逐一揭曉，並同步公布各獎項的得票分布，展現制度改革後的透明與專業。

聯盟秘書長表示：「我們深信，一個聯盟的價值不僅來自場上競爭，更來自於制度的建立與榮譽的信任。透過精英制票選制度，我們希望讓每一座獎盃的背後，都承載著最專業的認可。」

關鍵字： 台灣籃球TPBL年度獎項精英制票選

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