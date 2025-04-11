歐霸盃里昂主場2比2絕境逼平　曼聯門將歐納納遭批「隊史最糟」

▲歐納納。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

歐足總歐洲聯賽8強首回合，法甲排名第5的里昂靠著前鋒切爾基（Rayan Cherki）在傷停補時最後時刻的進球，以2比2成功逼平英超傳統強權曼聯。賽後曼聯門將歐納納（André Onana）成為大多球迷眾矢之的的對象，歐納納不僅遭到主場里昂球迷無情譏笑，更被形容為「曼聯歷史上最糟糕的門將之一」。

A night to forget for Andre Onana pic.twitter.com/h4AU3prjSn [廣告]請繼續往下閱讀... April 10, 2025

上半場雙方攻勢頻頻，第25分鐘里昂中場阿爾馬達（Thiago Almada）開的自由球無人碰到，隨後球直接飛進網中得分，曼聯門將歐納納雖然試圖撲救但無功而返，主場里昂1比0先馳得點；上半場補時第5分鐘輪到客隊曼聯發動進攻，「B費」布魯諾（Bruno Fernandes）在與阿爾馬達相似的位置開出自由球，里昂門將佩里（Lucas Perri）沒能完全掌握住球，曼聯烏加特（Manuel Ugarte）將球再次送回門前，跟進的約羅（Leny Yoro）頭槌破門成功，曼聯在中場休息前將比分扳至1比1平手。

Thiago Almada fazendo gol no Manchester United. https://t.co/AC5XTH8EJn — Informa Fogo (@informafogo) April 10, 2025

下半場第88分鐘曼聯持球組織進攻，齊爾克澤 （Joshua Zirkzee）接應布魯諾的傳中球後頭槌大力射門，里昂門將佩里完全沒有防守機會，曼聯2比1首度在比賽中超前比分；眼看紅魔即將拿下勝利，里昂前鋒切爾基卻在傷停補時最後一刻抓住機會，隊友的射門被歐納納擋出後反彈回禁區，切爾基立即補射建功，最終里昂在主場就以2比2逼平曼聯，扳平比分。

Mettez du respect sur le meilleur joueur de sa génération monsieur Rayan cherki #OLMUN pic.twitter.com/jIqc00yl3Y — ll’Pulga???????? (@Limam07) April 10, 2025

由於比賽中犯下關鍵判斷失誤，曼聯門將歐納納在比賽中以及賽後遭到主場里昂球迷無情訕笑以及陣陣噓聲，歐納納賽前稱曼聯「遠強於」里昂，引發雙方口水戰，里昂後場球星馬蒂奇（Nemanja Matić）立馬回擊歐納納是「曼聯歷史上最糟糕的門將之一」。

曼聯主帥阿莫林（Rúben Amorim）賽後則一派坦然，因為陣中門將人選已趨近於0，至少要等到夏天轉會期才有機會改變，「這種事會發生的，」阿莫林受訪時說道，「如果你踢足球，打那麼多場比賽，就可能會犯錯，看看整個賽季，這幾場比賽、這幾個月來，我犯的錯甚至比他們還多，重要的是，我們還有一場比賽可以扭轉一切，那才是我們該專注的。」

「我能感覺到更衣室裡的氣氛非常沉重，我們在歐戰客場拿到一場平局這本來就不容易，但球隊現在處於低谷，我們必須改變現狀，」阿莫林最後表示。