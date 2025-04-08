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威能帝回主場6.1局好投MVP　古久保曝狀態非最佳：他真的很努力

▲▼ 威能帝 。（圖／樂天桃猿提供）

▲威能帝 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今（8日）迎來本季主場首戰，洋投威能帝繳出6.1局優質先發內容，獲選單場MVP，成功率隊以6比3擊退富邦悍將，收下主場首勝。威能帝賽後直言就是喜歡在主場投球，總教練古久保健二則透露，其實威能帝狀況並非最好，「但他還是努力，發揮原有水準。」

古久保健二指出，威能帝本場賽前狀況並非最佳，「其實他今天身體有點沉重，狀態比平常低一點，有點放不開的感覺，但他還是發揮出原本的水準，真的很努力。」

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威能帝此戰主投6.1局，被敲7支安打，送出7次三振、僅1次四壞，失3分（2分責失），展現穩定壓制力。他賽後也坦言開局有些不適應，「整體其實還不錯，但一開始投手丘可能比較濕，有點重的感覺，導致投球不夠順暢，最後一局（7局）身體也有點累，球路因此篇高。」

儘管球感稍微不如理想，威能帝仍肯定自己的調整，「今天變速球投得比上一場還要好，也用了滿多這個球種。」他強調球季剛開始，每一場都是逐步調整的過程。

談到回到樂天桃園主場登板，威能帝面露笑容表示，「我喜歡在這裡投球，真的很開心，這裡是我熟悉的地方，很舒服。」

當被問到是否想要完成第7局，他坦言，「當然想要丟完，但那時被敲了兩支安打，球數也接近100球，換投後隊友詠臻上來投得很好，幫忙守下來。」

關鍵字： 棒球樂天桃猿威能帝洋投主場

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