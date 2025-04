費城人球場變動惹議　球迷不滿優勢沒了：難噓客隊投手

▲費城人主場客隊牛棚改建。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城人本季主場迎來新氣象,不過這項變動卻讓向來以「熱愛噓聲」著名的費城球迷感到不滿。休賽季,市民銀行球場進行改造,將原本開放式的客隊牛棚改為封閉設計,讓尚未上場客隊的投手得以躲過觀眾的叫囂,這也讓不少球迷認為主場優勢因此被削弱。

根據《體育畫刊》報導,自2004年啟用以來,市民銀行球場並未有過大幅翻修,但今年除了增加餐飲選項外,還包括一項讓對手投手鬆了一口氣的改變。他們將客隊牛棚座位區從原本開放設計改為封閉式,使得除了正在熱身的投手,其他牛棚投手將不再直接暴露在費城球迷的視線與聲浪中。

Visiting relievers across baseball will rejoice: The Phillies enclosed the bullpens. Opposing pitchers can hide from the hecklers. pic.twitter.com/JbbZhEOq1A