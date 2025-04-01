費城人球場變動惹議　球迷不滿優勢沒了：難噓客隊投手

▲費城人主場客隊牛棚改建。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城人本季主場迎來新氣象，不過這項變動卻讓向來以「熱愛噓聲」著名的費城球迷感到不滿。休賽季，市民銀行球場進行改造，將原本開放式的客隊牛棚改為封閉設計，讓尚未上場客隊的投手得以躲過觀眾的叫囂，這也讓不少球迷認為主場優勢因此被削弱。

根據《體育畫刊》報導，自2004年啟用以來，市民銀行球場並未有過大幅翻修，但今年除了增加餐飲選項外，還包括一項讓對手投手鬆了一口氣的改變。他們將客隊牛棚座位區從原本開放設計改為封閉式，使得除了正在熱身的投手，其他牛棚投手將不再直接暴露在費城球迷的視線與聲浪中。

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Visiting relievers across baseball will rejoice: The Phillies enclosed the bullpens. Opposing pitchers can hide from the hecklers. pic.twitter.com/JbbZhEOq1A — Matt Gelb (@MattGelb) March 31, 2025

對於以「最會噓聲」聞名的費城球迷來說，這樣的改動無疑削弱了他們的「主場優勢」，不少球迷對此感到不滿，甚至誓言要想出其他方式繼續干擾對手。不過好消息是，每位準備上場的投手仍必須在開放區域熱身，自然還是會受到費城觀眾的「熱情關注」。

即便如此，費城人的主場威力並未減弱。在本季主場首戰中，費城人以6比1擊敗洛磯，且攻下的6分全數來自對方牛棚投手，再次證明噓聲仍舊有效。