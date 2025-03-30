抓西語老師失策　老虎教頭堅持「敬遠大谷」不給打

▲大谷翔平今日獲得2次保送都得分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

大谷翔平今（30）日在主場迎戰老虎，擔任先發「第一棒、指定打擊」，雖然2打數無安打，但2次保送都成功跑回得分，助隊以7比3拿下開季5連勝。老虎總教練A.J.辛奇（A.J. Hinch）在關鍵時刻選擇敬遠大谷，結果下一棒T.赫南德茲（Teoscar Hernández）敲出勝利打點，該策略引發討論，不過A.J.辛奇仍堅持此為最佳選擇，「和大谷正面對決？絕對不可能。」

比賽來到5局下半、2出局、三壘有人的緊要局面，道奇打線再次輪到大谷上場。A.J.辛奇沒有猶豫，選擇申告敬遠，讓大谷保送上壘。不過這項決策卻立刻被「西語老師」T.赫南德茲擊出二壘安打懲罰，送回2分，道奇也因此逆轉戰局。

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It's Teo time



Teoscar Hernández drives in two and the Dodgers are back in front. pic.twitter.com/mtpdumN25w — MLB (@MLB) March 30, 2025

面對媒體詢問是否後悔此一決定時，A.J.辛奇堅定回應，「我們選擇讓大谷保送，與T.赫南德茲對決，在道奇打線中，不管你選擇對決誰，都可能面臨難纏的結果，與其說要選擇對的人，不如說是選擇除了大谷以外的所有人，因為他是世界上最頂尖的選手。」

他補充道，其實這球擊出時，已經引導T.赫南德茲擊出老虎想要的滾地球，但不幸的是三壘手麥金斯崔（Zach McKinstry）飛撲未果，讓球從三壘線穿越而出。

▲老虎總教練A.J.辛奇。（圖／達志影像／美聯社）

A.J.辛奇最後再次強調，自己絕不會讓大谷在這種情況下有打擊機會，「從我的角度來說，跟大谷對決這件事是不可能發生的，雖然你永遠不知道事情結果會怎麼樣，但可以肯定的是——我不會讓他打。」