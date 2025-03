抓西語老師失策　老虎教頭堅持「敬遠大谷」不給打

▲大谷翔平今日獲得2次保送都得分。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉/綜合報導

大谷翔平今(30)日在主場迎戰老虎,擔任先發「第一棒、指定打擊」,雖然2打數無安打,但2次保送都成功跑回得分,助隊以7比3拿下開季5連勝。老虎總教練A.J.辛奇(A.J. Hinch)在關鍵時刻選擇敬遠大谷,結果下一棒T.赫南德茲(Teoscar Hernández)敲出勝利打點,該策略引發討論,不過A.J.辛奇仍堅持此為最佳選擇,「和大谷正面對決?絕對不可能。」

比賽來到5局下半、2出局、三壘有人的緊要局面,道奇打線再次輪到大谷上場。A.J.辛奇沒有猶豫,選擇申告敬遠,讓大谷保送上壘。不過這項決策卻立刻被「西語老師」T.赫南德茲擊出二壘安打懲罰,送回2分,道奇也因此逆轉戰局。

It's Teo time



Teoscar Hernández drives in two and the Dodgers are back in front. pic.twitter.com/mtpdumN25w