詹皇讚他70年代能砍250分　字母哥笑回：能拿275分

▲公鹿「字母哥」安戴托昆波、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）近日在《The Pat McAfee Show》節目上盛讚公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），表示若他在1970年代打球，能單場砍下250分。昨（29）日賽後，字母哥笑著回應這番讚美，也表達了對跨時代比較的看法。

「如果是70年代，我應該可以拿275分，而不是250分吧。」字母哥幽默地說。

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儘管對詹姆斯的好意表示感謝，但字母哥認為這種比較並不公平，「很棒的讚美，但我不喜歡比較不同時代，這不公平。」他接著說，「如果我活在70年代，因為那時候的訓練方式、比賽方式就是那樣，大家只能依照當時的知識去打球，但隨著時間演進，到2020年我們知道得更多，我們不能把這個時代和那個時代相比。」

▲安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

他補充道，「如果我真的活在70年代，我打法可能也會跟當時的球員一樣。」

雖然字母哥無法回到70年代狂轟250分，但他的統治力在現今無庸置疑。本季他場均攻下30.2分、12籃板、6助攻，身為2屆MVP及2021年NBA總冠軍，依舊是當今聯盟最具威脅的球星之一。