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曾認為登上投手丘「很憂鬱」　櫻井周斗獲得台鋼雄鷹舞台吐心聲

▲▼台鋼新日籍洋投櫻井周斗。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼新日籍洋投櫻井周斗。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹日前宣布簽下日籍投手櫻井周斗，近期他接受日媒訪問，談到去年被釋出後到海外發展的歷程，直呼來台灣發展是很令人興奮的事，盼能尋求新舞台發揮自我。

櫻井去年透過現役選手選秀從DeNA橫濱海灣之星轉隊到樂天金鷲，然而僅僅過了一個球季，就面臨被釋出的命運。他在受訪時坦言，去年球季後半段，他的心理狀態跌落谷底，「上投手丘變成一件讓人感到憂鬱的事情。」

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櫻井去年5月10日首次被樂天隊登錄一軍，開局表現相當不錯，連續4場無失分。然而，在5月21日對上軟銀鷹的比賽中，他在0比9落後的四局無人出局、滿壘情況下登板，卻未能成功遏止對方攻勢，單局失掉6分。之後，他被降至二軍調整，直到7月10日對羅德隊的比賽才再度登板。然而，當時的狀況仍然艱難，他在1比8落後的比賽中於一局無人出局、滿壘時登場，雖然前3局沒有失分，但在第4局失守，被攻下4分。這場比賽成為他在樂天隊的最後一戰。

事實上，除了這兩場大量失分的比賽外，櫻井在其他6場出賽並沒有丟分。然而，他在樂天隊的8場出賽最終留下防禦率8.44的成績。他始終沒有為自己的表現找藉口，而是坦然接受挑戰。

櫻井接受日媒《Full Count》訪問時談到這段歷程，「我不斷失去信心，投不進好球帶，甚至無法穩定解決打者。在牛棚練投時也完全找不到感覺，但比賽還是持續進行，我只能試著想辦法調整自己。我不斷嘗試不同的改變，也請教了很多人，但結果仍然不理想。」

最終，10月份他接到了球隊的戰力外通知，他告訴自己，戰力外測試如果不成功，職業生涯就結束了。以坦然的心態面對戰力外測試會，他拿出自己的看家本領，成功用滑球三振了一名左打者。然而，雖然最終沒能收到日本職棒球隊的合約，他卻選擇自費參加台灣職棒的測試，並獲得台鋼雄鷹隊的青睞。他決定踏上新的挑戰，進軍台灣。

「與其說是擔心，不如說是興奮吧！」櫻井笑著說。他的眼神中，已經不再有去年球季後半段的迷惘與低潮，而是充滿了對未來的期待與希望。

關鍵字： 台鋼雄鷹櫻井周斗台灣職棒日籍投手新秀

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