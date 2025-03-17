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「嘟嘟」潘威倫赴日取經！見習火腿春訓　親揭日職投手養成秘訣

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEN獅隊「嘟嘟」潘威倫在2023年球季結束後，正式卸下球員身份，轉任獅隊二軍投手教練。轉換跑道後，他的第一項任務便是遠赴日本，參與北海道日本火腿鬥士隊的春訓見習，進行為期近一個月的學習之旅，親身體驗日職球隊的訓練模式與選手養成體系。

▲嘟嘟火腿見習。（圖／統一獅提供）

▲嘟嘟火腿見習。（圖／統一獅提供）

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這次赴日機會源自於去年球季結束時，獅隊與火腿隊洽談古林睿煬赴日發展時所促成的雙方交流計畫，潘威倫也成為首位赴火腿隊見習的台灣教練。從2月1日起，他全程參與火腿隊春訓，實際觀摩一、二軍的訓練方式，並仔細記錄火腿隊每天的練習流程、訓練環境、科技輔助的運用，以及球員養成計畫等。

潘威倫表示，火腿隊的訓練強度極高，競爭氛圍濃厚，選手在每次練習中都全力以赴，務求將每個細節做到位。他特別關注火腿隊如何針對不同球員量身打造訓練課表，無論是體能、技術還是心態的養成，都有完整的規劃。這次見習不僅讓他親身體驗日職的高標準訓練模式，也讓他對於投手調整、球員成長的養成策略有更深的理解。

對於這次的見習經驗，潘威倫直言：「這次機會對我來說非常珍貴，剛從球員轉換成教練的過程中，能夠實際觀摩其他職業隊伍的訓練，對於角色轉變的適應有很大幫助。」他強調，無論是選手還是教練，最重要的是保持持續學習的心態，也希望將所學帶回獅隊，幫助投手群進一步成長。

「我希望每位選手都能珍惜每一天的訓練，全力投入，每個細節都做到位，這樣日後在場上才能自信地展現成果。」潘威倫期許自己能成為球員與教練團之間的橋樑，幫助投手們更了解自身優勢，進而強化自己的球技與心理素質。

3月1日，北海道火腿鬥士隊來台與統一獅進行交流賽，有趣的是，潘威倫身披火腿隊球衣，擔任一日客座教練，親身體驗以「日本球隊成員」的視角來看中職比賽。統一獅總教練林岳平表示，這次讓潘威倫接觸不同的棒球文化，希望能啟發他對投手訓練的不同想法，未來運用在球隊培養上，相信這次的經驗會對他的教練生涯帶來極大的幫助。

統一獅隊透過這次與火腿隊的交流，不僅提供選手赴日發展的機會，也讓教練團獲得國際級的棒球視野。潘威倫此行的收穫，將成為獅隊投手陣容未來發展的重要養分，期待他能為獅隊投手群帶來嶄新改變，開創更穩固的投手戰力！

關鍵字： 統一獅潘威倫北海道日本火腿隊影音

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