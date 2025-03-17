台鋼7位洋將成中職最大團！櫻井周斗加盟　前橫濱洋監督送祝福

▲台鋼新日籍洋投櫻井周斗。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

邁向隊史第二年一軍賽季，台鋼雄鷹在3月13日展開中華職棒36年官辦熱身賽，首周4戰取得3場勝利。今日（17日），球隊再度簽下日籍投手櫻井周斗，洋將戰力更加完整，合計7人中職6隊最多。

櫻井周斗擁有7年日本職棒經驗，曾效力於橫濱DeNA灣星及東北樂天金鷲。2021年是其生涯年，30場登板皆為後援，總計41局投球，防禦率3.07。今年春訓，櫻井周斗到台鋼雄鷹測試，3月1日面對韓職KIWOOM英雄之賽事中，2局僅被擊出1安打、無失分，表現獲得教練團肯定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年入選日本野球殿堂的拉米瑞茲（Alex Ramirez）曾在橫濱DeNA一軍監督時代帶過櫻井周斗，得知消息後特別送上祝福：「祝福櫻井選手踏上新的旅程，在台灣一切順利！你在投手丘上的努力和拼勁一直讓人印象深刻，你將會為台鋼雄鷹帶來強大的影響力，這點我從不懷疑。同時也恭喜台鋼雄鷹獲得了一位才華洋溢且充滿熱情與實力的投手！期待在新賽季看到你們的精彩表現！Go Hawks！」

台鋼今年洋將陣容包含後勁、吉田一將、小野寺賢人、魔鷹續約，再簽下艾速特（原中信兄弟艾士特）和石萬金（Spenser Watkins），以及櫻井周斗。

目前台鋼雄鷹陣中共有7名洋將，經過18場春訓對外實戰比賽，投打守逐漸到位，蓄勢待發迎接2025賽季。台鋼雄鷹2025上半季主場例行賽預售票已經於FamiPort及FamiTicket全面開賣。