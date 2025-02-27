WBCQ沒國光獎金？聯盟會長蔡其昌發500萬獎勵金 ！選手可獲補充役

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，尚未當兵的中華隊選手可獲補充役資格。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中華隊在經典賽資格賽殊死戰擊敗西班牙，順利挺進經典賽，近日有媒體報導指出，由於資格賽不在國光獎金範圍內，選手可能無獎金可拿。事實上，中華職棒聯盟會長蔡其昌在球隊晉級後，宣布加發500萬元獎勵金，涵蓋選手與後勤團隊，展現對中華隊的支持。

根據現行國光獎金辦法，經典賽資格賽並不列入獎勵範圍，因此中華隊選手確實無法透過該制度獲得獎金。不過，蔡其昌在中華隊擊敗西班牙、成功晉級後，當晚便與教練團齊聚，當場宣布額外發放500萬元獎勵金，不僅選手，連後勤團隊也包含在內。

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副秘書長蔡克斯也在社群平台《Threads》發文透露此事，「記得打贏西班牙的當晚，會長特別與教練們齊聚一堂，也宣布加發500萬元獎勵金，包含後勤團隊，雖然不是很大的數字（畢竟聯盟賺錢也不容易），但也代表我們的滿滿誠意。」

針對外界可能對聯盟後勤安排的質疑，蔡克斯也表示，「沒有一百分的後勤團隊，只有一直進步的團隊，不論是聯盟同仁還是六隊球團的後勤支援，大家都是絞盡腦汁希望把事情做好，或許過程沒有能做到最完美，但他們沒日沒夜的付出，其實我們都不忍苛責。」

他也強調，這支中華隊經過一個月的相處，彼此已如家人般緊密，離別時都充滿不捨，「大家相處這一個月來，就像一家人一樣，要分開的時候都覺得很不捨，但天下無不散的宴席，我們後會有期囉！」

雖然資格賽沒有國光獎金，但根據《國家體育競技代表隊服補充兵役辦法》規定，經典賽屬於WBSC（世界棒壘球總會）認可的世界正式錦標賽，而資格賽也符合「世界正式錦標賽資格賽」的定義，因此尚未服兵役的球員，將獲得12天補充役資格。

▲中職會長蔡其昌發放500萬獎勵金。（圖／記者李毓康攝）