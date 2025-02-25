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再掌2026年經典賽兵符？曾總：我先好好休息

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

▲曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽中華隊今日在台北大巨蛋以6比3擊敗西班牙，取得2026年世界棒球經典賽正賽門票，總教練曾豪駒賽後心情激動，直言這場勝利屬於全台灣球迷。是否再接任經典賽教頭，曾豪駒一度遲疑，隨後表示，「我先好好休息，準備接下來的球季吧！」

比賽結束後，曾豪駒感性地望向天空，「感謝上天保佑，當然我覺得還是感謝每個球員、教練、後勤單位，以及全國每個台灣球迷。大家都很愛棒球，也感謝大家第一場到最後一場都挺出來，每個人都拿出一份力量。」

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他特別強調這場勝利的關鍵在於球員們的自信與拚勁，「這一場其實選手相信自己，為了自己而拚，為團隊為台灣棒球而拚。」

對於這次比賽面臨的壓力，曾豪駒毫不諱言地承認比上次來得更大，「的確，這次讓大家擔心了。前面打得不順，最後一場有打出來，大家一起努力，這個喜悅是全台灣球迷的。」

這批選手比12強更年輕，最終能夠頂住壓力順利搶到正賽門票。曾總直言，這批選手雖然年輕，但都是有一定的能力，才能到旅外發展，「在這種張力大的情況下，都需要一些時間，一點經驗慢慢去累積。」

他強調，「我相信經過這一次經驗，未來會有更多人才去組成。不要只是我們想要進入正賽，我們需要更強陣容、更強實力才能拿到好成績。」

被問到2026年世界棒球經典賽，是否有意再執掌兵符？曾豪駒想了想，「恩......我先好好休息，準備接下來的球季，剩下問題再思考。」他認為，台灣還是有很多優秀教練，「不只是球員需要人才庫培養，教練也需要，要有個傳承吧。」

關鍵字： 棒球中華隊曾豪駒經典賽台灣WBC資格賽CT

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