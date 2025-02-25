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明年經典賽迎戰大聯盟好手　張育成霸氣喊：相信中職很強

記者楊舒帆／台北報導

經典賽中華隊25日迎來生死戰，以6比3成功復仇西班牙，奪下2026年世界棒球經典賽（WBC）會內賽門票。擔任第四棒的張育成此戰敲出關鍵二壘安打，率先為中華隊攻下第一分，成為勝利的重要推手。賽後他興奮地說：「耶！我們贏了！很開心可以去東京。」展望明年經典賽將遭遇更強的對手，甚至包含大聯盟好手，他也率先信心喊話，「相信中職很強。」

張育成在本屆資格賽4場比賽累積18打數7支安打，其中包含4支二壘安打與1發全壘打，長打數量達5支，為全隊最多。他貢獻3分打點，另選到2次保送，吞下5次三振，繳出打擊率.389、長打率.778、上壘率.450，OPS高達1.228的優異成績。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，張育成。（圖／記者李毓康攝）

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▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，張育成。（圖／記者李毓康攝）

回顧這次的表現，張育成表示：「打中華隊是一種享受，很多球迷為我們吶喊，所以不需要給自己太多壓力，只要專注在每一顆球上。」他也特別感謝信仰的力量：「感謝主，不管是打擊還是守備，我都交托給主，在比賽過程中，我就是享受每一個moment（時刻）。」

因傷錯過12強賽的張育成，在那段時間積極休養，並提前準備這次經典賽資格賽。「這次比賽很重要，輸了就沒有明年的比賽，所以我其實很早就開始準備。2023年的經典賽是3月開打，這次2月就要比賽，準備時間更早。我很感謝所有教練、隊友和後勤團隊，因為我們團結一心，才能拿到這張真正的門票。」

雖然享受比賽的過程，但張育成坦言這次中華隊承受了不小的壓力，特別是球隊陣中有許多年輕選手。「應該是因為年輕球員比較多，很多人都是第一次參加這麼大的比賽，所以前三場比賽壓力確實很大。很開心我們能夠專注於這場關鍵戰役，最終拿下勝利。感謝所有隊友，他們承受了巨大的壓力，也真的很辛苦。」

展望2026年經典賽會內賽，張育成充滿期待：「下一步就是2026年，希望我們可以晉級。我們知道那會更難打，因為對手會有大聯盟和3A等級的選手，但我相信中華職棒的實力很強，我們會做好準備，全力迎戰WBC正賽！」

關鍵字： 棒球WBC張育成中華隊勝利影音

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