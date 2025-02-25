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世界第2台灣能否挺進WBC正賽　大聯盟記者高度關注：請設好鬧鐘

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊落入分組第三，隊長陳傑憲賽後面色凝重。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊落入分組第3，今晚與西班牙決生死。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

中華隊去年11月在世界12強賽奪冠，此次參加經典賽資格賽的陣容不同，仍被看好能3連勝前進正賽，未料首戰就以5比12慘輸西班牙，第3戰又遭尼加拉瓜0比6完封，1勝2敗落到分組第3，今（25日）晚附加賽將與西班牙決生死，大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）也高度關注這一戰。

克萊爾在社群媒體X上寫道，「請設好鬧鐘，準備迎接西班牙對台灣的資格賽生死戰！這場比賽將在美東時間上午6點（台灣時間晚上7點）進行，勝者將晉級2026年WBC正賽，敗者則遭淘汰。」

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「台灣隊剛在世界12強賽奪得冠軍，但這次他們必須贏球才能晉級世界棒球經典賽。一旦輸球，這支世界排名第2的球隊將無緣正賽。」克萊爾提到，西班牙希望避免重蹈2022年WBC資格賽的覆轍，「當年，他們曾兩度獲得晉級機會，卻連續敗給英國與捷克，最終無緣正賽。」

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，西班牙隊。（圖／記者李毓康攝）

▲西班牙上屆資格賽曾大翻車。（圖／記者李毓康攝）

克萊爾表示，西班牙在2023年歐洲棒球錦標賽奪冠，若能贏下今晚的殊死戰，將有機會擠進「歐洲棒壇最強隊伍」之林。

不過本屆的西班牙隊實際上更像是「中南美洲代表隊」，全隊只有投手巴布亞（Jorge Balboa）出生於西班牙，其餘10名球員來自多明尼加、9人來自委內瑞拉、6人來自古巴，美國、哥倫比亞則各1人。

台灣自21世紀以來，在一級國際賽事不曾缺席會內賽，包括2001到2011年的世界盃，2006到2023年的經典賽，2015到2024年的12強賽，今晚的賽果將決定中華隊能否連6屆挺進經典賽正賽，延續優良傳統。

關鍵字： WBC資格賽中華隊經典賽資格賽CT西班牙

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