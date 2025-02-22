李東洺9局好投亮點：其實大家都很不錯　對方掌握更好

▲李東洺壓制對手，表現亮眼。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中華隊在世界棒球經典賽資格賽首戰以5:12不敵西班牙，吞下對戰首敗。不過陣中仍有幾名表現不錯的投手，包括富邦悍將投手李東洺，9局登板壓制對手。雖然團隊帳面成績不理想，但他認為其實大家表現都很不錯，只是有些球未獲主審青睞，對方也掌握得很好。

李東洺9局臨危受命登板，一上場就投出三振，隨後雖然投出一次保送，但立刻回穩，順利解決2名打者，展現沉穩的臨場壓制力。

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原本預期會在先發投手之後較早登板，實際比賽中直到第九局才登場。談到此戰的投球表現，他認為，大家都表現很好，自己也很不錯。

「其實我覺得我們今天投得都不錯啊，感覺都掌握得滿好的，不管是位置還是速度，只是有一些比較偏差的球，沒有被裁判喜歡，所以可能投得狀況比較多，但我覺得今天大家其實都滿好的，只是被他們掌握到。」李東洺說。

針對西班牙隊狂敲15支安打的情況，李東洺指出，確實有比較多的失投球被對方掌握到，「但我們的球質都不錯，只是幾顆失投剛好被打到造成重傷害，之後投得比較謹慎，就容易出現保送。」

他強調，對於西班牙沒有特別的預設立場，「能夠站上這個舞台的球隊，每一支都具備相當的實力，也沒有想很多，可能就是這場狀況比較多一點。」

被問及亞冠賽與資格賽的差異，李東洺表示，主要在於面對較少碰到的打者時，會直接使用最好的武器，配球策略相對單純，加上現場觀眾較多，整體氣氛更為熱烈。

對於球隊氣氛，李東洺透露球隊依然保持正向態度，「傑憲結束後有進來跟我們講話，為我們打氣，提醒我們後面還有很多比賽要打，要放開去打。」