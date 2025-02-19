大谷翔平參戰2026經典賽？道奇：還太早！　歡迎井端弘和訪問基地

▲大谷翔平牛棚練投。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

下屆世界棒球經典賽將於2026年開打，今年在台灣等地將開打的資格賽先暖身，眾所矚目的大谷翔平是否參加明年經典賽曾為話題，道奇隊棒球運營總裁弗里德曼（Andrew Friedman）對此回應，「現在討論這個問題還太早」。

大谷翔平19日（台灣時間）迎來春訓第二次牛棚練投，共投21球，依然吸引球團從上到下的熱切關注，包含弗里德曼、教頭羅伯斯（Dave Roberts）以及不少高層都到場觀察，評估他的恢復狀況。

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弗里德曼受訪時表示：「他的進展非常順利，目前還在復健階段，逐步提升狀態。不過，由於他的競爭意識非常強，我們有時候必須適時控制他的訓練量。」他進一步強調：「目前最重要的，是確保投球後他不會感到任何不適，這是我們最關心的部分。」

日本武士監督井端弘和也親自前往道奇隊春訓基地進行視察，並與弗里德曼進行交流。弗里德曼談到這次會面時表示：「這真的很棒。他肩負著巨大的責任，這是一份不容易的工作。我還記得他當選手時的表現，現在能夠看到他以監督身份出現在這裡，感覺非常棒。」

對於井端監督的視察，弗里德曼表示球隊完全開放：「我們很歡迎他的到來，他可以自由觀看訓練，如果有任何問題也可以隨時詢問。」

當被問及井端監督是否有向球隊詢問大谷2026年WBC參賽的可能性時，弗里德曼則明確回應：「這個話題今天沒有被提及。」

至於道奇隊是否允許大谷參加WBC，他則笑著說：「我們現在的重點是專注於當下，討論這件事還太早了。」這也顯示目前球隊的主要關注點在於確保大谷的健康與恢復進度，至於2026年是否能再度披上「侍JAPAN」戰袍，仍需等待時間來決定。