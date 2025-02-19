運動雲

>

大谷翔平參戰2026經典賽？道奇：還太早！　歡迎井端弘和訪問基地

▲大谷翔平牛棚練投。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平牛棚練投。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

下屆世界棒球經典賽將於2026年開打，今年在台灣等地將開打的資格賽先暖身，眾所矚目的大谷翔平是否參加明年經典賽曾為話題，道奇隊棒球運營總裁弗里德曼（Andrew Friedman）對此回應，「現在討論這個問題還太早」。

大谷翔平19日（台灣時間）迎來春訓第二次牛棚練投，共投21球，依然吸引球團從上到下的熱切關注，包含弗里德曼、教頭羅伯斯（Dave Roberts）以及不少高層都到場觀察，評估他的恢復狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

弗里德曼受訪時表示：「他的進展非常順利，目前還在復健階段，逐步提升狀態。不過，由於他的競爭意識非常強，我們有時候必須適時控制他的訓練量。」他進一步強調：「目前最重要的，是確保投球後他不會感到任何不適，這是我們最關心的部分。」

日本武士監督井端弘和也親自前往道奇隊春訓基地進行視察，並與弗里德曼進行交流。弗里德曼談到這次會面時表示：「這真的很棒。他肩負著巨大的責任，這是一份不容易的工作。我還記得他當選手時的表現，現在能夠看到他以監督身份出現在這裡，感覺非常棒。」

對於井端監督的視察，弗里德曼表示球隊完全開放：「我們很歡迎他的到來，他可以自由觀看訓練，如果有任何問題也可以隨時詢問。」

當被問及井端監督是否有向球隊詢問大谷2026年WBC參賽的可能性時，弗里德曼則明確回應：「這個話題今天沒有被提及。」

至於道奇隊是否允許大谷參加WBC，他則笑著說：「我們現在的重點是專注於當下，討論這件事還太早了。」這也顯示目前球隊的主要關注點在於確保大谷的健康與恢復進度，至於2026年是否能再度披上「侍JAPAN」戰袍，仍需等待時間來決定。

關鍵字： 棒球大谷翔平道奇隊春訓2026WBC

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

史上首次！小熊宣布今永昇太開幕戰先發　對決山本由伸寫歷史

史上首次！小熊宣布今永昇太開幕戰先發　對決山本由伸寫歷史

西班牙9局猛攻扳平味全龍　李超強壓對手吸睛

西班牙9局猛攻扳平味全龍　李超強壓對手吸睛

潘政琮婉拒「黃金計畫」補助　揭同意書3個不明確之處

潘政琮婉拒「黃金計畫」補助　揭同意書3個不明確之處

NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄　疑有意再留杜克1年引關注

NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄　疑有意再留杜克1年引關注

兄弟莎菈教練韓媒也關注！「台灣不只網羅啦啦隊　更啟用女打教」

兄弟莎菈教練韓媒也關注！「台灣不只網羅啦啦隊　更啟用女打教」

尼加拉瓜戰力分析：2主砲來勢洶洶！巨人新秀受矚　投手有熟面孔

尼加拉瓜戰力分析：2主砲來勢洶洶！巨人新秀受矚　投手有熟面孔

中職今年新制！假日開打時間全面開放由主隊決定

中職今年新制！假日開打時間全面開放由主隊決定

WBC資格賽2／21開戰！愛爾達多視角呈現精采對決 專業陣容助陣

WBC資格賽2／21開戰！愛爾達多視角呈現精采對決 專業陣容助陣

大谷翔平致敬野茂英雄秀「龍捲風」投法　與山本、朗希豪華同框

大谷翔平致敬野茂英雄秀「龍捲風」投法　與山本、朗希豪華同框

大谷翔平第二次牛棚21球　小聯盟捕手曝感想：真的非常緊張

大谷翔平第二次牛棚21球　小聯盟捕手曝感想：真的非常緊張

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

熱門新聞

史上首次！小熊宣布今永昇太開幕戰先發　對決山本由伸寫歷史

西班牙9局猛攻扳平味全龍　李超強壓對手吸睛

潘政琮婉拒「黃金計畫」補助　揭同意書3個不明確之處

NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄　疑有意再留杜克1年引關注

兄弟莎菈教練韓媒也關注！「台灣不只網羅啦啦隊　更啟用女打教」

尼加拉瓜戰力分析：2主砲來勢洶洶！巨人新秀受矚　投手有熟面孔

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1今永昇太開幕戰先發對決山本由伸

2味全龍遭西班牙9局猛攻追平！

3潘政琮婉拒黃金計畫補助點出3大疑慮

4NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄

5兄弟莎菈教練韓媒也關注！

最新新聞

1全家咖啡「23杯917元」集氣優惠

2西班牙首戰先發出爐！雷法再戰台灣

3最強浪人重返NBA　華克加盟七六人

4李灝宇有望登大聯盟　老虎教頭曝春訓用意

5李灝宇春訓亮眼　刺青刻「毅力」

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366