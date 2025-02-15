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日本隊備戰WBC！　井端監督徵召20位新血「聚焦長打與左投」

記者游郁香／綜合報導

日本武士隊監督井端弘和14日公布3月與荷蘭隊進行強化賽的28人名單，其中高達20名球員為初次入選，顯示出球隊積極尋找新戰力，以備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）。井端監督特別強調，此次選拔的重點放在「長打力」與「左投中繼」，希望為未來的WBC衛冕之路打下堅實基礎。

此次強化賽的陣容中，去年參與世界12強（Premier12）的選手都未入選，反而選拔了20位首次披上國家隊戰袍的新秀。井端監督表示，「希望能讓整體陣容更上一層樓。已經見識過12強選手的能力，這次是新球員展現自己的機會。」

針對選拔方向，井端監督強調兩大要素「長打能力」與「左投中繼」。他指出，「在關鍵時刻，長打的影響力無可取代。回顧2023年WBC，準決賽時（紅襪）吉田正尚轟出關鍵全壘打，決賽則由（巨人）岡本和真、（養樂多）村上宗隆建功。而在去年12強的決賽中，我們也因為被擊出兩支全壘打而敗北，因此長打型選手將是我們的核心關鍵。」

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▲▼世界12強棒球賽東京複賽，井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

▲日本隊監督井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

為強化這一點，井端監督點名數名具長打潛力的球員，包括細川、廣瀨、大山、佐藤、水谷等，期待他們能夠發揮影響力，為球隊帶來制勝一擊。此外，左投中繼投手的補強也是WBC衛冕戰略之一。井端監督點名橋本、河野、塹江、曽谷等左投，希望能夠藉由強化這一環節，對抗國際賽場上的強打者，「我想看看這些左投在對戰外籍打者時的表現。」

儘管2026年WBC的主力陣容仍以美職球員為核心，但井端監督強調，國內選手的奮起將是日本隊能否連霸的關鍵，「只有靠著這些新戰力的崛起，我們才能真正站上世界頂點。」

關鍵字： 世界棒球經典賽WBC強化賽日本隊井端弘和

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