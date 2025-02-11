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獨行俠傳奇諾威斯基到湖人主場挺唐西奇　「必須支持我兄弟」

記者游郁香／綜合報導

「金童」唐西奇（Luka Doncic）今（11）日迎來湖人首秀，替獨行俠效力長達21年的傳奇諾威斯基（Dirk Nowitzki）親自來到場邊力挺小老弟，「德佬」強調他永遠是獨行俠的一員，「但我必須來支持我的兄弟」，足見兩人深厚的情誼，「德佬」還與唐西奇的爸爸薩沙（Sasa Doncic）坐在一起。

自2018年加盟獨行俠後，唐西奇就被視為諾威斯基的接班人，達拉斯的「基石」，未料球隊換了老闆後，他在今年季中被交易到湖人，「德佬」第一時間看到消息時，就在社群媒體上貼出不敢置信的表情符號，他並未對外評論此事，但他以行動來力挺唐西奇。

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▲▼唐西奇湖人首秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇湖人首秀。（圖／達志影像／美聯社，下同）

湖人今日在主場迎戰西區倒數第2的爵士，賽前名記者史坦（Marc Stein）搶先披露，獨行俠傳奇諾威斯基將造訪洛城Crypto.com體育館，「德佬」在社群媒體上發文，「我永遠是獨行俠的一員，但我必須來支持我的兄弟77（唐西奇）在他生涯新篇章的首場比賽。」

諾威斯基1998年被達拉斯選中，一直效力到2019年才退休，他生涯最後一年，剛好是唐西奇的菜鳥季。唐西奇原本以為自己會追隨「德佬」的腳步，成為「終身」獨行俠，但達拉斯有了其他的計劃，把他交易到湖人換回明星長人戴維斯（Anthony Davis）。

▲▼唐西奇湖人首秀。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇今日首度披上紫金戰袍上場，與天王詹姆斯（LeBron James）、「鄉村Kobe」里夫斯（Austin Reaves）、混血前鋒八村壘及長人海耶斯（Jaxson Hayes）一起先發，由於這是他首度從小腿傷勢中復出的比賽，主帥瑞迪克（JJ Redick）賽前就表明，將限制他的上場時間。

唐西奇入隊後的首個進球，是一記後撤三分，他上半場攻下11分、3籃板和3助攻，湖人取得72比47多達25分領先。

▲▼唐西奇湖人首秀。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇唐西奇

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