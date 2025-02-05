陳柏毓大巨蛋首次實戰投打　面對3強打讓張育成斷棒

▲陳柏毓展現最快150公里球速，讓張育成打成斷棒！ 。（圖／聯盟提供）

記者王真魚／台北報導

經典賽資格賽中華隊集訓邁入第3天，海盜旅美小將陳柏毓今日報到，即進行個人第二次Live BP，約投15球，面對張育成、吳念庭及陳傑憲等強打，展現最快150公里球速，其中更讓張育成出現斷棒，展現不俗實力。

讓張育成打成斷棒，陳柏毓害羞笑說，那一顆是變速球，對學長有點不好意思。談到今天整體感覺，他自認調整不錯，「狀況比我想像還要好，其實也沒有特別去用力，就是照教練要求的節奏在投。能跟這麼好的打者切磋，感覺很舒服。」

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中華隊今天在大螢幕放上「雷神索爾」綽號歡迎陳柏毓，他靦腆表示，「很害羞，有點小尷尬。」原來這個稱號源自他在小聯盟首個球季時，經常遇到比賽因雨延賽，被教練和隊友們戲稱為「雷神」，不過他直呼，現在已經沒有這個問題了，「我修正了！」

談到月底即將到來的賽事，陳柏毓表示目前以融入球隊、調整狀態為首要目標，「角色定位會看教練團安排，當然母球團希望能先發是最好，目前球團也在跟聯盟討論中。」

因為先前12強賽礙於投球限制最終未能入選，這次終於披上國家隊戰袍，陳柏毓展現必勝決心，「上次沒有參加確實很可惜，這次有機會一定會全力以赴。」

首度在大巨蛋比賽，陳柏毓難掩興奮之情，「我已經很久沒有在台灣比賽了，心裡很期待。」回憶起之前受邀觀看12強賽時的感受，他讚嘆，「大巨蛋真的是很好的球場，不管氣氛還是場地都很棒，台灣有這座大巨蛋是一件很厲害的事情。」

