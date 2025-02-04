林威助電話打動他　廖任磊放棄日本獨聯計畫改披藍袍

▲廖任磊（右）與江國豪（左）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

前味全龍投手廖任磊本季轉戰悍將。去年離開味全龍時，他一度考慮回日本加盟獨立聯盟球隊，但收到悍將邀請後果斷決定改披藍袍。他表示：「非常適應這裡。」

廖任磊透露，離開味全是他思考已久的決定：「原本想先換個環境，也計畫到日本獨立聯盟打球，認為可能會有不錯的發展。不過就在這時，悍將的電話打來了。」

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談到與副領隊林威助的淵源，他在參加選秀前曾與兄弟一起訓練，就在他等待機會時，林威助的電話打來，關心他的身體狀況、有無合約，也邀請他加入悍將，廖任磊說：「我認為人的誠信滿重要，答應他之後，日本的計畫就不要了。」

從桃猿轉戰悍將的投手教練許銘傑，過去曾在西武與廖任磊共事。廖任磊提到：「我對他很熟悉，他也給了我一些方向。跟教練之間的溝通很順暢，這是能讓大家一起向上提升的好方向。」

在身體狀況的調整上，廖任磊說：「因為我的身材比較特殊，訓練方式與這邊選手略有不同，所以有跟教練團溝通自主訓練的部分。」身高超過200公分的廖任磊，讓185公分的張育成站在旁邊也差一截，廖任磊笑言，「他很高，但很『細』。」

目標寫下「富邦總冠軍」的廖任磊，期盼在新球隊能成為一股力量：「能做好球隊的齒輪，是現階段最重要的事。」

▲廖任磊（右）與江國豪（左）。（圖／記者楊舒帆攝）