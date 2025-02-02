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桃猿換新裝！川田喜則預告：超帥　持續爭取大巨蛋場次

▲▼ 川田喜則 。（圖／記者王真魚攝）

▲樂天桃猿領隊川田喜則 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／嘉義報導

樂天桃猿隊在大年初五開工，領隊川田喜則率隊展開新球季。會上發布年度口號「Nonstop全猿猛進」，更宣布多項改革，包括將推出新戰袍，另外球團持續爭取大巨蛋賽事，盼再增加周末場次。

領隊川田喜則全程以中文致詞，「去年12強賽，台灣棒球成為世界一，接下來輪到樂天拿下台灣一。」他強調，球團過去5年持續投入軟硬體改善，提升球迷觀賽品質。去年主場整修重點在排水系統和LED燈，今年則著重在R區和內野座位的軟體升級。

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至於樂天本季在台北大巨蛋主場賽事僅3場，川田喜則透露將持續與相關單位溝通，希望能將例行賽場次增加到6場，如果打到季後賽，也希望能有大巨蛋的場次。

他也坦承去年大巨蛋票房不如預期，主因是「只有1到2週的時間可以賣票」，準備時間倉促。今年將改善行銷策略，目標單場進場人數達3至4萬人。

除了場地升級，球隊今年也將推出全新戰袍。川田喜則透露，新球衣以紅色為基底搭配條紋設計，「真的非常帥，請大家拭目以待。」

值得注意的是，樂天桃猿應援團今年將出現新面孔。川田喜則表示，球團尊重離隊成員的生涯規劃，同時也在評估引進外籍應援，目前正考慮日本和韓國人選。
 

關鍵字： 樂天桃猿川田喜則改革球迷

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