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台灣西武新秀林冠臣食量驚人　吃飯1公斤再嗑1.5人份麵嚇壞隊友

▲西武林冠臣(左)參加新人訓練。（圖／截自西武官方IG）

▲西武林冠臣(左)參加新人訓練。（圖／截自西武官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

西武獅隊在選秀會第4輪挑中台灣好手林冠臣。身高195公分的林冠臣自帶超規格體格，經常讓周遭人得仰頭與他交談，食量驚人也受到注目。

據日媒《Sponichi》報導，林冠臣選秀前體重103公斤，進入球團宿舍後增加14公斤來到117公斤。他在宿舍食堂能一次吃下500公克白飯、500公克泡菜炒飯，之後還能再解決1.5人份的麵條，讓同期新人都大感驚訝。他笑說：「體重增太多了，得注意不要吃太多。」儘管體重增加，他仍保有50公尺6秒的優異運動能力。

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這位即戰力外野手瞄準「全壘打王」。他的目標是洋基隊的賈吉。國中二年級時赴美看大聯盟比賽，賈吉練習打擊的畫面讓他印象深刻，「沒有全力揮棒卻能打這麼遠，真的很厲害」。2022年賈吉以62轟創美聯紀錄的揮棒至今仍深深烙印在他腦海。

林冠臣為了甲子園夢想，從台灣來到宮崎日南學園就讀。就讀日本經濟大學期間累計17支全壘打備受矚目。小學時他是田徑隊，擅長跳遠，直到國中二年級才開始打棒球。短短8年就登上職棒殿堂的大型外野手，擁有95公斤的握力，將以強力揮棒為武器，瞄準開幕戰先發名單。「我想發揮長處的力量，多轟全壘打。」他期待成為帶領獅子軍重返榮耀的巨人。

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