快訊／兄弟與江坤宇簽10年大約破紀錄　史上最年輕億元男

▲江坤宇。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟今公布，和江坤宇完成談約，雙方簽下10年破億級合約，且為保障合約，同時超越陳子豪轉戰味全龍的合約總值，再度刷新中職新紀錄！

江坤宇為兄弟2018年第3指名選手，2019年主要在二軍磨練，2020年迎接一軍首個球季便站穩游擊大關，且逐年表現穩定，薪水也穩定調漲，都是翻倍。2020年月薪10萬，2021年月薪22萬元，2022年月薪32萬成為中職史上加薪最速高中生，接下來兩年依序是44萬、54萬。

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按照規定，江坤宇最快要4年後才能取得自由球員資格，但兄弟為提前綁住這位頂尖游擊手，未按照過往調薪公式，破例提供10年大約。

江坤宇簽下這份合約後，超越陳子豪轉戰味全的10年1.3億元合約，成為中職新紀錄， 且年僅24歲成為「億元男」，更是史無前例。

中信兄弟完整新聞稿

中信兄弟球團今日(1/24)正式公告，與江坤宇達成10年總價值超過1.4億合約協議，創下中職史上最年輕拿下平均月薪超過百萬紀錄，也成為聯盟首位簽下10年保障合約之球員。江坤宇今年月薪也從去年的54萬提升為66萬，其中在合約中的第5年起，月薪也將提升至120萬，合約的後三年更有機會上看至150萬。



現年24歲的江坤宇，2018年透過中職季中選秀加入中信兄弟，憑藉著優異的攻守表現，以及超齡的心理素質，自2020年起逐漸站穩一軍舞台，鞏固中信兄弟的游擊防區，展現銅牆鐵壁的守備價值。其中，個人也囊括金手套5連霸及最佳十人4連霸的殊榮，並在去年世界12強棒球錦標賽幫助中華隊拿下冠軍，在球季結束後，中信兄弟球團也端出10年的保障合約，來肯定江坤宇為球隊的奉獻，也是球隊接下來為連霸做努力的重要基石。



中信兄弟與江坤宇達成10年總價值1億4788萬元的合約共識，其包含1千萬的激勵獎金，肯定江坤宇為球隊的貢獻，以及展現出未來10年江坤宇對中信兄弟團隊的重要性。今年月薪調升至66萬，未來江坤宇在合約第5年起，月薪將調整至120 萬元，合約末三年則併入球員選擇權，並有機會拿下150萬的保障月薪， 再次以「破紀錄」的保障合約續留中信兄弟。



中信兄弟領隊劉志威表示，「江坤宇自2020年起穩定於一軍出賽，在攻守兩端都展現非凡且穩定的數據，對於比賽的解讀能力也是眾多年輕好手中，最突出且特別的。經合約細節討論後，明確接收到江坤宇未來續披黃袍的決心，最終達成10 年保障合約共識，期待江坤宇能夠繼續用精彩的表現，獲得大家的肯定。」