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AI女神李珠珢重磅來台　韓媒也關注：起亞看不到她了

▲▼李珠珢。（圖／富邦悍將提供）

▲▼李珠珢加盟FA。（圖／富邦悍將提供）

▲▼李珠珢。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

備受矚目的韓國啦啦隊女神李珠珢（이주은）正式加盟台灣職棒富邦悍將啦啦隊FA。悍將22日官宣這項消息，也引起韓媒《STN》及《E-daily》相關報導，讓韓媒感嘆「在起亞球場看不到她了」。

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文中提及，這位21歲的韓國啦啦隊女神，因一支「Pikki Pikki」舞蹈（三振舞）影片在網路上爆紅，YouTube點閱率突破1億次，其個人Instagram粉絲更在短短13個月內突破百萬追蹤。李珠珢以其甜美外型獲封「AI女神」，但其實她是個性格害羞的內向型人格，展現出與外表截然不同的反差魅力。

富邦娛樂總裁陳昭如表示：「我們投入了大量時間與努力才促成這次合約，很高興能將深受球迷喜愛的李珠珢納入富邦天使。」她特別強調，此次合約的促成，富邦現代人壽提供了相當大的支持。

值得一提的是，李珠珢去年7月曾以起亞虎啦啦隊員身分造訪台北，在台北大巨蛋的演出便給台灣球迷留下深刻印象。對於加入富邦天使，李珠珢表示：「很期待能正式成為富邦天使的一員，希望能繼續與球迷們創造美好回憶。」

李珠珢將於2025年球季穿上富邦FA制服，在富邦悍將主題日活動中進行表演。這項跨國合作不僅強化了富邦悍將的啦啦隊陣容，也為台韓體育文化交流寫下新頁。

▲▼李珠珢。（圖／富邦悍將提供）

▲▼李珠珢與富邦育樂總經歷陳昭如合影。（圖／富邦悍將提供）

▲▼李珠珢。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 韓國女神富邦悍將啦啦隊李珠珢文化交流

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