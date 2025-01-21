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亞洲職棒冠軍爭霸賽預計2026年秋季舉行

▲2023年亞冠賽中華隊。（圖／中華職棒提供）

▲2023年亞冠賽中華隊。（圖／中華職棒提供）

記者王真魚／綜合報導

日本職棒機構（NPB）與12支職業棒球隊的執行委員會於20日在東京都內召開。會中確認了2026年世界棒球經典賽（WBC）的賽程，並報告同年秋季將舉辦「亞洲職棒冠軍爭霸賽（以下簡稱亞冠賽）」。

亞冠賽是由中華職棒、日本職棒、韓國職棒合辦的跨國職業級棒球聯賽。該賽事源於2017年，當時三國職棒為了響應棒球重返2020年東京奧運，並推廣亞洲棒球發展，決定共同舉辦。賽事特色在於主要由24歲以下或加入聯盟未滿3年的新秀選手參賽，目的是培養未來國家隊主力。

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亞冠賽原本規劃每四年舉辦一次，但受到新冠疫情影響，原定2021年的第二屆賽事延至2023年才得以復辦。

在這屆賽事中，中華職棒代表隊由總教練陳金鋒領軍，最終拿下第3名。此外，第二屆賽事也首次迎來澳洲職棒的加入。此次確認2026年舉辦，顯示賽事已重回正常舉辦週期。

會議中討論到同年的開幕日等賽程安排，事務局長中村勝彦解釋說，「由於有各種不同意見，我們將進行協調。」在監督會議上，也有人對選手入札制度（Posting System）提出質疑，但他表示，「這個議題將在委員會下次會議中提出討論。目前沒有要修改的意見。」
 

▲2023年亞冠賽中華隊總教練陳金鋒。（圖／中華職棒提供）

▲2023年亞冠賽中華隊總教練為陳金鋒。（圖／中華職棒提供）

關鍵字： 亞洲職棒世界棒球經典賽冠軍爭霸賽2026年跨國職業級棒球聯賽

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