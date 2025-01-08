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灰熊、公鹿遭巴特勒打槍！鵜鶘想甩掉「小KD」可能成為交易第3方

記者游郁香／綜合報導

熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)成為NBA季中交易截止前最大「焦點人物」，名記者海恩斯(Chris Haynes)今(8)日披露，灰熊和其他幾支球隊已被告知，「巴特勒對他們沒興趣」。另一位記者西德里(Evan Sidery)則分析，想甩掉英格雷(Brandon Ingram)的鵜鶘，可能成為巴特勒交易案的第3方。

根據《ESPN》記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)的消息，目前只有太陽願意給巴特勒他想要的2年1.12億美元合約。鳳凰城突然把3巨頭成員畢爾(Bradley Beal)降為替補，目的是為了讓他感到不滿，好讓他放棄交易否決權，「太陽願意讓這種尷尬的局勢升級，希望能在交易截止前獲得巴特勒。」

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▲熱火巴特勒、雷霆威廉斯、吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／路透）

▲熱火一哥巴特勒。（圖／路透）

溫德霍斯特指出，太陽正在兜售畢爾及另一位一起被下放板凳的中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)，除了爭取巴特勒入隊，他們還想升級前場陣容。

NBA記者西德里分析，熱火無法「吸收」畢爾的巨額合約，這是一個「不可行」的方案，如果太陽想交易得到巴特勒，他們就需要找到另一支願意接手畢爾剩餘1.61億美元薪資(直到2026-27賽季)的球隊。

▲▼鵜鶘英格雷復出1場又傷退。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘英格雷。（圖／達志影像／美聯社）

西德里點名鵜鶘是一支「值得關注」的球隊，有可能在巴特勒的交易中充當中介角色，紐奧良一直在尋找涉及「小KD」英格雷的交易，而熱火可能對此感興趣，特別是在巴特勒即將離隊的情況下，可能變成英格雷加入邁阿密，而巴特勒前往其他球隊。

另外，名記者海恩斯披露，灰熊和其他幾支球隊已被告知，巴特勒對他們沒興趣，另一位資深記者歐康納(Kevin O'Connor)補充報導，公鹿也被巴特勒「打槍」。

▲▼太陽3巨頭之一畢爾被降為替補首戰砍了25分。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽3巨頭之一畢爾。（圖／達志影像／美聯社）

《CBS》記者奎因(Sam Quinn)觀察，這聽起來像是兩種情況之一，一種是巴特勒試圖讓熱火把他送到某支特定的球隊，但那支球隊並沒有提供足夠籌碼；另一種則是巴特勒聽說灰熊得到他後，不打算與他續約，因為他們兩年後得支付小傑克森(Jaren Jackson Jr.)薪水，他才會直接打槍灰熊。

關鍵字： NBA熱火巴特勒Jimmy Butler太陽畢爾鵜鶘英格雷

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