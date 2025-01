灰熊、公鹿遭巴特勒打槍！鵜鶘想甩掉「小KD」可能成為交易第3方

The Suns are the only team that is willing to offer Jimmy Butler the lucrative multi-year extension he desires, per @WindhorstESPN:



“There's only one team that is ready to pay Jimmy Butler exactly what he wants, and that's the Phoenix Suns." pic.twitter.com/08JcWn0E8S — Evan Sidery (@esidery) January 7, 2025

記者游郁香/綜合報導

熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)成為NBA季中交易截止前最大「焦點人物」,名記者海恩斯(Chris Haynes)今(8)日披露,灰熊和其他幾支球隊已被告知,「巴特勒對他們沒興趣」。另一位記者西德里(Evan Sidery)則分析,想甩掉英格雷(Brandon Ingram)的鵜鶘,可能成為巴特勒交易案的第3方。

Moving Bradley Beal to the bench was a direct move from the Suns to displease him in hopes of waiving his full no-trade clause, per @WindhorstESPN.



Phoenix is willing to make an awkward dynamic escalate in hopes of acquiring Jimmy Butler by the trade deadline. pic.twitter.com/hBgWQNTiv8 — Evan Sidery (@esidery) January 7, 2025

根據《ESPN》記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)的消息,目前只有太陽願意給巴特勒他想要的2年1.12億美元合約。鳳凰城突然把3巨頭成員畢爾(Bradley Beal)降為替補,目的是為了讓他感到不滿,好讓他放棄交易否決權,「太陽願意讓這種尷尬的局勢升級,希望能在交易截止前獲得巴特勒。」

▲熱火一哥巴特勒。(圖/路透)

溫德霍斯特指出,太陽正在兜售畢爾及另一位一起被下放板凳的中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic),除了爭取巴特勒入隊,他們還想升級前場陣容。

NBA記者西德里分析,熱火無法「吸收」畢爾的巨額合約,這是一個「不可行」的方案,如果太陽想交易得到巴特勒,他們就需要找到另一支願意接手畢爾剩餘1.61億美元薪資(直到2026-27賽季)的球隊。

▲鵜鶘英格雷。(圖/達志影像/美聯社)

西德里點名鵜鶘是一支「值得關注」的球隊,有可能在巴特勒的交易中充當中介角色,紐奧良一直在尋找涉及「小KD」英格雷的交易,而熱火可能對此感興趣,特別是在巴特勒即將離隊的情況下,可能變成英格雷加入邁阿密,而巴特勒前往其他球隊。

Sources: A few teams have been informed not to trade for Miami Heat star Jimmy Butler. #haynesbriefs pic.twitter.com/200eV8gjxk — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 7, 2025

另外,名記者海恩斯披露,灰熊和其他幾支球隊已被告知,巴特勒對他們沒興趣,另一位資深記者歐康納(Kevin O'Connor)補充報導,公鹿也被巴特勒「打槍」。

▲太陽3巨頭之一畢爾。(圖/達志影像/美聯社)

《CBS》記者奎因(Sam Quinn)觀察,這聽起來像是兩種情況之一,一種是巴特勒試圖讓熱火把他送到某支特定的球隊,但那支球隊並沒有提供足夠籌碼;另一種則是巴特勒聽說灰熊得到他後,不打算與他續約,因為他們兩年後得支付小傑克森(Jaren Jackson Jr.)薪水,他才會直接打槍灰熊。