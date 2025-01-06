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經典賽資格賽前找國外隊伍熱身賽　中華隊大巨蛋2月初開訓

▲▼世界12強棒球賽，中職會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

▲中職會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華職棒會長蔡其昌5日透露，2024年世界棒球經典賽資格賽前，中華隊將安排與國外球隊進行熱身賽，預計在賽前一週舉行兩場公開且售票的交流賽，以親民票價回饋球迷。

經典賽資格賽將於2月21日展開，中華隊將依序對戰西班牙、南非、尼加拉瓜。蔡其昌表示，35人集訓名單將於農曆年後、約2月初在台北大巨蛋正式報到，「那天球迷應該就能看到35名選手集合。」

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關於熱身賽安排，蔡其昌指出：「不會找現在六支職棒球團來進行正式熱身賽，而是會像過去找捷克隊，安排國外隊伍來台交流。」預計在農曆年前一、兩週內公布細節，屆時將有兩場售票賽事供球迷觀賞。

至於35人名單內容，蔡其昌坦言目前仍在調整中。「一週前提到的35人可能和這週的不太一樣，因為有些選手使用條件較為嚴苛，我們可能需要替換人選，但總數會維持在35人。」

針對旅外球員是否能參與集訓，蔡其昌表示要視球員所屬球團安排。「如果球團要求選手提前回美開訓，就必須配合；若允許選手在台灣完賽後再返回，那就能從2月初就加入集訓。」他強調，即便有球員無法在報到日出席，屆時也會一併公布完整35人名單。

關鍵字： 中華隊世界棒球經典賽熱身賽35人集訓名單交流賽

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