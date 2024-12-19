雲豹宣布台籃「最強保全」阿修羅離隊　膝傷短期無法復原

▲雲豹宣布「最強保全」阿修羅離隊。（圖／雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹今(19)日宣布，「最強保全」阿修羅(Robert Upshaw III)因膝蓋傷勢短期內無法復原，幾經考量後雙方達成共識，提前結束合作關係，這位213公分長人本季出賽6場，場均能得10分、3.8籃板。

身高213公分、臂展達228公分的阿修羅，不但身材厚實，進攻手段也相當多元，除具備純熟的禁區單打腳步，也有外線投射能力，防守端能鞏固籃板、賞對手火鍋，過往在台發展期間曾多次入圍單月最佳外援。

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阿修羅來台打球前曾擔任保全工作，他在場上頻頻大秀暴扣，搭配雙手高舉上下擺動的招牌手勢，被球迷稱為「最強保全」。

他上季曾短暫代表台鋼獵鷹出賽，場均能得21.8分、12籃板、3.3助攻與1.5阻攻，後轉往土耳其二級聯賽發展，繳出20.8分、9.5籃板、1.8阻攻的優質數據，新賽季他重返台籃賽場，披上雲豹55號戰袍，原本被視為球隊挑戰連霸的一大助力。

但雲豹今晚宣布阿修羅離隊的消息，理由是他的膝傷短期內無法復原，難以歸隊，雙方決定提前分道揚鑣，「球團感謝他的貢獻與付出，祝福他傷勢康復後早日回歸球場，並有更好發展機會，希望球迷持續為阿修羅加油！」