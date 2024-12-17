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爆米花聯盟四強出爐　陳子傑完投、李君國開轟新北禾聯搶勝晉級

▲▼新北禾聯晉級四強。（圖／新北禾聯提供）

▲新北禾聯晉級四強。（圖／新北禾聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

爆米花聯盟17日進行預賽最終賽事，新北禾聯以11比1撂倒屏東紅尾，搶搭晉級末班車。最終四強隊伍出爐，由合作金庫、臺中台壽霸龍、台灣電力及新北禾聯爭冠。

新北禾聯首局就攻破防線，邱郡保送後，劉任傑、曹家淵連續安打，李君國獲得保送，擠回1分，賴俊高飛犧牲打再下一城。5局上，林志光、邱郡安打後，李君國轟出3分砲打出氣勢，將比數拉開至5比0；7局上靠邱郡三壘安打及暴投追加1分；8局上又是邱郡三壘安打串連追加2分，隨後9局上張文漢二壘安打、林志光補上安打都進帳打點。

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新北禾聯全場狂敲16支安打，開路先鋒邱郡繳出4安打、1打點、4得分；李君國則是4安打包含1轟，另有1保送，5打席皆上壘，貢獻4打點、1得分。陳子傑掛帥先發，隊友火力支援下，他完投9局僅用98球，被敲2支安打，奪5次三振，有1次保送，失1分，拿下完投勝。

早場賽事台南市以2比3不敵全越運動，新北禾聯午場取得關鍵一勝，最終以9勝7敗擠下台南市，相隔3年再度晉級四強。另桃園市以5比2勝臺北興富發；綺麗珊瑚以10比6勝臺中台壽霸龍。

新北禾聯總教練周宗志表示：「這次比賽我們大量讓一些年輕的投手和野手上場比賽，想讓他們快速累積比賽經驗。這些年輕選手的拚勁帶動了整個球隊的氣勢，隊上比較資深的選手也用他們的經驗帶領這批年輕選手前進！很感謝禾聯企業的贊助與新北市體育局全力的支持。」

四強賽緊接著在18日開打，合作金庫對臺中台壽霸龍、台灣電力對新北禾聯，冠軍將於19日出爐。

▲▼新北禾聯晉級四強。（圖／新北禾聯提供）

▲新北禾聯晉級四強，陳子傑完投勝。（圖／新北禾聯提供）

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