崑山侯柏睿驚天滿貫砲是木棒首轟　輔大李斯特連3場完投勝

▲崑山侯柏睿滿貫砲當木棒首轟。（圖／大專體總提供）

記者楊舒帆／綜合報導

113學年度大專棒球聯賽第二階段預賽今日在台東開打，輔仁大學與崑山科大分別擊敗對手。崑山科大在侯柏睿的滿貫砲助攻下，以9：1擊敗中信學院；輔大則靠李斯特的優質先發，以4：1力克中信科大。

崑山科大總教練陳該發表示，目前9戰6勝的成績雖符合預期，但要晉級8強至少需要9勝。該隊4局上靠阮振愷的2分打點率先得分，7局上再靠侯柏睿的滿貫全壘打大幅拉開比分。先發投手蕭志文主投5局失1分，收下勝投。

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侯柏睿謙稱是「賽到」的，「我也不知道為什麼會飛出去，看到最後才發現過牆了。」前一次全壘打已經是國中時期，木棒首轟就是滿貫砲，讓他直呼特別開心。

另一場比賽，輔大先發投手李斯特主投完投僅失1分，飆出8次三振，收下個人連3場完投勝。輔大總教練周德賢直言，沒有什麼理由把他換下來，「他就是很耐投啊，被安打數和局面掌都控很好，身體也健康，這場就交給他。」

總教練周德賢讚揚李斯特是個聰明的投手，善於利用邊角球路製造出局數。值得一提的是，球隊主戰捕手于魁因傷缺陣，球隊特地在休息區掛上他的66號球衣打氣。

有趣的是，人在醫院的于魁在今天比賽中還來電，李斯特賽後回撥，得到「想鬧你一下」的回答，因為要手術而沒看完比賽，他在電話中得知戰友又一場完投時，還虧說不用恭喜，「又不是我蹲的。」

目前南華大學居於預賽戰績榜首，輔仁大學、文化大學及國立體大並列第二，崑山科大則排名第五。第二階段預賽將持續進行，各隊爭取8強席位的競爭愈發激烈。

▲輔大李斯特連3場完投勝。（圖／大專體總提供）