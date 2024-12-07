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「又是他們！」古林睿煬笑迎驚喜　戴培峰叮嚀赴日要加強守備

▲▼ 古林睿煬 。（圖／聯盟提供）

▲古林睿煬歡送會，平鎮幫再度到場       。（圖／聯盟提供）

記者王真魚／台南報導

統一獅今日為即將赴日的古林睿煬舉辦歡送會，這是他旅外前最後一場公開活動。除了隊友林靖凱獻花外，球團特別邀請富邦悍將戴培峰、味全龍劉基鴻擔任神秘嘉賓，讓古林睿煬驚喜不已，笑稱，「怎麼又是他們！」

這並非三人首次齊聚，早在古林睿煬的火腿隊入團記者會上，劉基鴻、戴培峰和林靖凱就曾到場祝賀。對於好友們再度現身，古林睿煬帶著玩笑意味說，「是有點膩啦，哈哈哈！」

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雖然話語間充滿調侃，但古林睿煬仍真誠感謝兩位好友撥空參加。隨後他又俏皮地問，「他們有跟球團報備嗎？這樣沒問題嗎？」接著向球迷呼籲，「希望你們也能支持他們，如果表現好，不要理他們；表現不好的話，要給他們鼓勵。」

作為古林睿煬的亞運、亞冠賽搭檔，戴培峰感性表示，這段合作經歷讓國外球團注意到古林的實力。「但這不是我的功勞，就算沒有我的搭配，他也能做到。這都是他自己的能力。」

對於好友在重要賽事中嶄露頭角，戴培峰由衷感到驕傲，「能夠堅持自己的目標持續訓練，真的很不容易，他是我學習的對象。」不過他也開玩笑建議：「他的短打守備可能要再加強，因為日本戰術比較多。」

平鎮學弟劉基鴻分享了與古林睿煬近年對戰的心得，「他的實力一年比一年強，不管是球速還是變化球都更具威脅性。」即使偶爾能在對戰中有亮眼表現，劉基鴻謙虛地表示那只是運氣使然。

回憶起在平鎮的點滴，劉基鴻透露兩人的情誼可追溯至國小時期，「那時候我們感情就很好，他常來我家烤肉。」對於古林睿煬在亞冠賽中壓制日本打者的表現，劉基鴻相信他在日職必定能有好發揮，最後祝福，「希望他一路順風！」

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