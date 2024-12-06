庫明加轟新高33分！沒雙核心勇士止5連敗　1751天沒輸過火箭

This looked like one of JK’s summer workout clips pic.twitter.com/Zm2rsLfmzu — warriorsworld (@warriorsworld) December 6, 2024

記者游郁香／綜合報導

5連敗的勇士今(6)日在主場面對衝上西區第2的火箭，儘管「雙核心」柯瑞(Stephen Curry)、格林(Draymond Green)都因傷缺陣，前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)挺身猛轟生涯新高的33分、7籃板，率隊以99比93止住連敗，也取得對休士頓的對戰15連勝，已經長達1751天沒輸給火箭過。

KUMINGA GOING OFF ????



Tough and-1 for a new career-high 33 PTS!



Puts GSW up 5 in the closing seconds on NBA TV. pic.twitter.com/I3225uvGKR — NBA (@NBA) December 6, 2024

柯瑞最近受到雙膝肌腱炎困擾，悍將格林則是左小腿痠痛，儘管MRI檢查結果正常，他今日仍高掛免戰牌，頂替格林先發的前場大物庫明加打出生涯代表作，遠投近切無往不利，展現多元的進攻手段，以22投13中逼近6成的命中率，飆出個人生涯新高的33分、7籃板和2助攻，外帶1火鍋，三分則是6投3中。

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根據統計，庫明加是隊史自1994年的韋伯(Chris Webber)以來，多次飆破30分的前鋒中最年輕的一位。賽前不確定能否上場的另一位前場主力威金斯(Andrew Wiggins)也以15投8中繳出22分、9籃板，聯手率隊以99比93扳倒西區第2的火箭，止住了5連敗。

▲勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

勇士取得對火箭的15連勝，這是目前還在持續中第2長的對戰「連勝」紀錄，僅次於尼克自2020年以來16連勝活塞。

灣區主帥柯爾(Steve Kerr)大讚庫明加，「他表現得非常出色。」在場邊觀戰的柯瑞與格林也被鏡頭拍到，在庫明加一次單打上籃得手後，興奮衝到這位前場大物身邊「撞胸」慶祝。

▲勇士庫明加、威金斯（左）。（圖／達志影像／美聯社）

勇士資深長人魯尼(Kevon Looney)則表示，庫明加與威金斯這一戰的發揮，顯現出球隊的「進化」，「庫明加和威金斯在第4節挺身而出，為我們得分，我們不能總是依賴柯瑞。」

慘吞對勇士的15連敗，火箭教頭烏多卡(Ime Udoka)嚴厲批評了子弟兵，「我們之前所做的努力來取得不錯的戰績，在過去幾場比賽中都白費了……有幾個球員就像上半場都不在一樣……這無疑是我來到這裡後，我們打得最軟的比賽之一。」