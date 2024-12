庫明加轟新高33分！沒雙核心勇士止5連敗　1751天沒輸過火箭

This looked like one of JK’s summer workout clips pic.twitter.com/Zm2rsLfmzu

記者游郁香/綜合報導

5連敗的勇士今(6)日在主場面對衝上西區第2的火箭,儘管「雙核心」柯瑞(Stephen Curry)、格林(Draymond Green)都因傷缺陣,前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)挺身猛轟生涯新高的33分、7籃板,率隊以99比93止住連敗,也取得對休士頓的對戰15連勝,已經長達1751天沒輸給火箭過。

KUMINGA GOING OFF ????



Tough and-1 for a new career-high 33 PTS!



Puts GSW up 5 in the closing seconds on NBA TV. pic.twitter.com/I3225uvGKR