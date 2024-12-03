曾月花不到5000！張奕抗日超殺：我想證明我不是他們想的那樣

▲張奕坦言自己在台日冠軍戰時，眼裡只有自己和打者，事後完全想不起來自己當時怎麼投的，只能看影片確認。（中華職棒提供）

圖文／鏡週刊

2019年12強賽後，張奕回歸日職，為了能持續在一軍出賽，他拚了命地投球，「那時候的想法就是，要爆就爆吧。」2022年他以全職中繼投手身分出場，防禦率2.38，之後因球團交易球員，轉隊至西武獅隊，肩膀因用力過度受傷，整季僅上場5次，8個月後就被球團釋出。他想賺錢養家，也想繼續打球，去年底將所有存款留給老婆和3個小孩，自己帶著2019年的台灣隊獎金回台當自行培訓選手，1個月生活費不到5,000元。

日職表現不佳，除了是肩傷，在張奕眼裡，也和自己的身份有關。儘管張奕高中就在日本求學練球，他坦言仍不時感受不同待遇，如歐力士2021年至2023年間曾得三次聯盟冠軍，張奕卻總未被列入冠軍賽登錄名單；又或是教練明知他狀態不好，卻會突然要他在一軍賽事中出場，「我丟不好的時候，他就說張奕本來就是這樣。我不知道他們是什麼想法，但我的感覺是，他們想要讓我的實力看起來只有這樣。」

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於是今年代表台灣對戰日本，對張奕來說有勝負以外的意義。「我想證明我不是他們（指日本教練、球迷）想像中的那樣，我是可以做到的。」他語氣堅決。賽後他在球場邊受訪，談到曾經的日職生涯，忍不住泛淚，「在日本有不好跟很苦的時候，我想表現自己，可是又沒有那個機會，冠軍戰終於可以好好表現了。」

如今他確實在冠軍戰中證明自己了。12強賽事後，日本球迷紛紛討論當初為什麼要放走張奕？經紀人也證實收到日職球隊探詢張奕合約。張奕坦言接到邀請確實開心，但會先以完成目前合約為主，也預計明年把妻子小孩接來台灣同住。

▲賽後張奕收到日職球隊詢問，也有日本球迷發問為何當初放走張奕，他坦言心情上多少有受到肯定的感覺。

日本隊教練金子誠接受媒體訪問，坦言賽前預想張奕及陳冠宇會登板中繼，也充份掌握二人日職時期的投球數據，卻沒想到台灣隊表現超群。「他們數據記錄的是之前的我們，但我們不可能一直停留在以前那個狀態啊。」張奕眼神充滿信心：「這次台灣隊士氣很好，這幾年我們也變得不一樣了，怎麼可能用以前的方式對付我們？」

對張奕來說，冠軍也象徵台灣棒球實力。「我想要證明我們台灣沒有那麼弱。我在日本待過，我最有感覺，這次拿了冠軍，可能可以讓外界改觀。」他玩著手中的棒球，球在掌間來回翻滾。與日本對決的比賽，張奕為自己的生涯和台灣的棒球，投出一記結實好球。



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