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5比0狂電瓦拉多利德　馬德里競技超車皇馬升至西甲第2

▲格里茲曼（Antoine Griezmann）。（圖／路透）

▲格里茲曼。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

西甲第15輪今（1日）凌晨焦點戰由傳統勁旅馬德里競技客場交手瓦拉多利德，馬德里競技本戰多點開花，單場5記進球都是由不同球員所踢進，終場就以5比0輕鬆奪下勝利，賽後馬競戰績超過皇馬升至西甲第2，在各項賽事中目前已經狂奪7連勝，近況火燙。

上半場第26分鐘，朗格萊（Clément Lenglet）接獲略倫特（Marcos Llorente）從右側傳來的高球，近距離破門得分，幫助馬德里競技1比0先馳得點，同時這顆進球也是朗格萊自2020年以後，首記西甲進球。

上半場第35分鐘馬德里競技攻勢再起，阿爾瓦雷斯（Julian Alvarez）趁瓦拉多利德門將擋下格里茲曼（Antoine Griezmann）的射門反彈球後成功補進將比數改寫，兩分鐘後第37分鐘，德保羅（Rodrigo De Paul）以一記低平球射門幫助球隊將領先優勢擴大至3比0，隨後雙方進入中場休息。

下半場第52分鐘，馬德里競技明星球員格里茲曼透過精彩的個人突破後再次破門得分，分差來到4比0，最後索洛夫（Alexander Sørloth）於傷停補時第92分鐘攻進一球，終場馬德里競技就以5比0收下這場大勝，戰績超過皇馬升至西甲第2，在各項賽事中目前已經狂奪7連勝，近況火燙。

「我對球隊的表現感到滿意，我們知道每一場比賽都很重要，今天我們表現得非常好，這是重要的積分，我們要繼續保持這樣的狀態。」格里茲曼賽後受訪時說道。

格里茲曼也談到踢進球隊第4球時，收到來自對方球迷的掌聲一事，「我感謝球迷的掌聲，這就是我們足球運動員想要的，不論是對方的球迷還是自己隊的球迷，我們希望他們能夠享受我們的表現。」

關鍵字： 足球西甲瓦拉多利德馬德里競技

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