5比0狂電瓦拉多利德　馬德里競技超車皇馬升至西甲第2

▲格里茲曼。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

西甲第15輪今(1日)凌晨焦點戰由傳統勁旅馬德里競技客場交手瓦拉多利德,馬德里競技本戰多點開花,單場5記進球都是由不同球員所踢進,終場就以5比0輕鬆奪下勝利,賽後馬競戰績超過皇馬升至西甲第2,在各項賽事中目前已經狂奪7連勝,近況火燙。

上半場第26分鐘,朗格萊(Clément Lenglet)接獲略倫特(Marcos Llorente)從右側傳來的高球,近距離破門得分,幫助馬德里競技1比0先馳得點,同時這顆進球也是朗格萊自2020年以後,首記西甲進球。

上半場第35分鐘馬德里競技攻勢再起,阿爾瓦雷斯(Julian Alvarez)趁瓦拉多利德門將擋下格里茲曼(Antoine Griezmann)的射門反彈球後成功補進將比數改寫,兩分鐘後第37分鐘,德保羅(Rodrigo De Paul)以一記低平球射門幫助球隊將領先優勢擴大至3比0,隨後雙方進入中場休息。

下半場第52分鐘,馬德里競技明星球員格里茲曼透過精彩的個人突破後再次破門得分,分差來到4比0,最後索洛夫(Alexander Sørloth)於傷停補時第92分鐘攻進一球,終場馬德里競技就以5比0收下這場大勝,戰績超過皇馬升至西甲第2,在各項賽事中目前已經狂奪7連勝,近況火燙。

Antoine Griezmann still performing like he's in his primepic.twitter.com/HZ5ii9R6vQ