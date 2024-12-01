穆夏拉比賽最後關鍵進球　拜仁慕尼黑國家德比1比1逼平多特蒙德

▲穆夏拉（Jamal Musiala）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

德甲榜首拜仁慕尼黑在今（1日）國家德比的比賽中，靠著穆夏拉（Jamal Musiala）在最後時刻的進球，1比1逼平多特蒙德，以七分領先持續領跑積分榜。

上半場第27分鐘主場多特蒙德率先發動進攻，施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）從左側翼傳出一記精彩傳球給跟進的吉滕斯（Jamie Gittens），後者輕鬆過掉萊梅爾（Konrad Laimer）後成功突入禁區，以一記高吊射門幫助球隊先馳得點，多特蒙德取得1比0領先。

多特蒙德進球後也意味著拜仁慕尼黑在690分鐘的正式比賽後再次失球，此前他們連續七場比賽都完封對手摘下勝利。

1-0 Borussia Dortmund.



JAMIE GITTENS OPENS THE SCORE VS BAYERN MUNICH WITH A WONDERFUL GOAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/1tq9OaBoED — Football Report (@FootballReprt) November 30, 2024

下半場拜仁慕尼黑改變作戰策略並持續給多特蒙德後防添增壓力，最終在第85分鐘成功迎來回報，薩內（Leroy Sané）的任意球被封堵後，穆夏拉接到奧利塞（Michael Olise）的傳中頭球攻門得手，打進個人第六顆聯賽進球；終場拜仁慕尼黑就以1比1戰平多特蒙德，目前以30分積分位居榜首，領先第二名的法蘭克福7分，多特蒙德則以20分排名第五。

「上半場不是我們希望的表現，但下半場我們表現得很好，創造了很多機會，並展現了強烈的鬥志，」進球功臣穆夏拉賽後說道，「遺憾的是我們沒能獲得勝利，這樣的比賽是常有的事，能拿到一分積分很重要，我的進球來自一個非常好的傳中，我總是盡量待在禁區裡，然後把球打進角落。」

「我非常高興，這次技術非常出色，比起最近在德國盃的頭球進球，這個進球我更為自豪，現在我們可以專注於對勒沃庫森的比賽，這將是一場重要的比賽，我們需要保持充沛的體力並全力以赴，90分鐘保持專注。」穆夏拉接著表示。

GOAL BAYERN



JAMAL MUSIALA GET THE EQUALISER AGAINST DORTMUND #BVBFCBpic.twitter.com/WnHlYpUbUg — BUKAYO (@BestOfBukayo) November 30, 2024

拜仁主帥孔帕尼（Vincent Kompany）也提到自己對於比賽的想法，「上半場的開局還不錯，我們控制了球權，但處理不夠乾脆，丟了不少球，多特蒙德因此取得了一些優勢，這不是我們的最佳表現。下半場我們展現了性格，擁有速度、突破和配合，創造了不少機會。」

「我對於我們能在這樣的時刻進球感到滿意，隨後我們繼續保持攻勢，這也是這支球隊的性格之一，這是一場很精彩的德甲比賽，雙方都展現了極大的強度。」孔帕尼說道。