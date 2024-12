穆夏拉比賽最後關鍵進球　拜仁慕尼黑國家德比1比1逼平多特蒙德

▲穆夏拉(Jamal Musiala)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

德甲榜首拜仁慕尼黑在今(1日)國家德比的比賽中,靠著穆夏拉(Jamal Musiala)在最後時刻的進球,1比1逼平多特蒙德,以七分領先持續領跑積分榜。

上半場第27分鐘主場多特蒙德率先發動進攻,施洛特貝克(Nico Schlotterbeck)從左側翼傳出一記精彩傳球給跟進的吉滕斯(Jamie Gittens),後者輕鬆過掉萊梅爾(Konrad Laimer)後成功突入禁區,以一記高吊射門幫助球隊先馳得點,多特蒙德取得1比0領先。

多特蒙德進球後也意味著拜仁慕尼黑在690分鐘的正式比賽後再次失球,此前他們連續七場比賽都完封對手摘下勝利。

1-0 Borussia Dortmund.



JAMIE GITTENS OPENS THE SCORE VS BAYERN MUNICH WITH A WONDERFUL GOAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/1tq9OaBoED