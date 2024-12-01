運動雲

>

上演帽子戲法全靠12碼罰球　克魯伊維特成英超史上第一人

▲克魯伊維特（Justin Kluivert）。（圖／路透）

▲克魯伊維特（Justin Kluivert）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

伯恩茅斯邊鋒克魯伊維特（Justin Kluivert）在今（1日）球隊4比2戰勝狼隊的比賽中，單場射進三記罰球上演帽子戲法，成為英超史上首位靠著罰球完成帽子戲法的球員，創造歷史。

開賽第3分鐘克魯伊維特憑藉著狼隊手球違例獲得一次罰球機會，他將球大力踢向球門左側順利得分，伯恩茅斯1比0先馳得點取得領先。

克魯伊維特第二次罰球則是出現在上半場第18分鐘，當時伯恩茅斯2比1保持領先，狼隊門將薩（Jose Sa）在撲救時踢到埃瓦尼森（Evanilson）腳踝，由克魯伊維特主罰並順利補進，伯恩茅斯擴大領先至3比1。

下半場第74分鐘克魯伊維特迎來個人單場第三次罰球，伯恩茅斯主帥伊拉奧拉（Andoni Iraola）坦言，他不確定克魯伊維特是否應該主罰第三個罰球，這同樣是在狼隊門將薩犯規後再次被判罰的，「對於第三個點球，我一度以為他可能不是最適合的人選，但我不想成為告訴他的人。」

「每次再踢一次罰球都會變得更加困難，我不是完全確定我們應該讓他來踢第三個點球，但很難把這個機會從他手中拿走，第一次點球給了對方門將一些訊息，克魯伊維特在前兩次執行時有不同的處理方式，而在第三次他表現得非常好，充滿自信。」

最終克魯伊維特順利踢進第三記罰球，幫助伯恩茅斯以4比2擊敗狼隊，積分三分全拿的他們也將聯賽排名提升至第11位，「他（狼隊門將）不知道我會怎麼做，我等了一下，他選擇了我想要的方向，」克魯伊維特賽後說道，「就是這麼簡單。」

「載入史冊是非常棒的事，我對此感到非常高興。」克魯伊維特最後表示。

關鍵字： 足球英超狼隊伯恩茅斯克魯伊維特

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

12強奪冠邀約滿檔！律師給1忠告曝「張誌家、曹錦輝怎麼陷進去的」

12強奪冠邀約滿檔！律師給1忠告曝「張誌家、曹錦輝怎麼陷進去的」

張奕曾經將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣住

張奕曾經將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣住

大谷翔平歡迎塞揚強投入隊組400億先發　美媒：誰能打敗道奇？

大谷翔平歡迎塞揚強投入隊組400億先發　美媒：誰能打敗道奇？

廖任磊自請戰力外　計畫前往日本訓練「等機會」

廖任磊自請戰力外　計畫前往日本訓練「等機會」

U12奪冠爽嗑和牛！辜仲諒問「日本跟韓國誰強？」小將笑回4字

U12奪冠爽嗑和牛！辜仲諒問「日本跟韓國誰強？」小將笑回4字

小聯盟值得期待新秀　台灣左投林昱珉上榜

小聯盟值得期待新秀　台灣左投林昱珉上榜

好暖！張惠妹捐贈千副手套力挺關懷盃　沖繩少棒隊帶來舞蹈表演

好暖！張惠妹捐贈千副手套力挺關懷盃　沖繩少棒隊帶來舞蹈表演

36歲「火球男」查普曼有行情　美媒爆6隊表達興趣

36歲「火球男」查普曼有行情　美媒爆6隊表達興趣

湖人5戰4敗禁區又1人倒下　該打包羅素、八村壘換2屆灌籃王？

湖人5戰4敗禁區又1人倒下　該打包羅素、八村壘換2屆灌籃王？

林家正傷勢曝光！「需休養一段時間」　明年球季不受影響

林家正傷勢曝光！「需休養一段時間」　明年球季不受影響

企鵝妹「深夜極樂夜店」影片全被拍！解放細肩帶…倒V短裙被看光

熱門新聞

12強奪冠邀約滿檔！律師給1忠告曝「張誌家、曹錦輝怎麼陷進去的」

張奕曾經將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣住

大谷翔平歡迎塞揚強投入隊組400億先發　美媒：誰能打敗道奇？

廖任磊自請戰力外　計畫前往日本訓練「等機會」

U12奪冠爽嗑和牛！辜仲諒問「日本跟韓國誰強？」小將笑回4字

小聯盟值得期待新秀　台灣左投林昱珉上榜

讀者回應

﻿

熱門新聞

112強奪冠邀約滿檔！律師給選手1忠告

2張奕曾將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣

3大谷歡迎新隊友　美媒：誰能打敗道奇？

4廖任磊自請戰力外　計畫日本訓練

5辜仲諒問日本跟韓國誰強？U12小將笑回4字

最新新聞

1河村勇輝準大三元！ 創旅美最高分

2辰己涼介突發文　「我該送老婆去台灣嗎」

3拜仁慕尼黑國家德比1比1戰平多特蒙德

4洋基報價5.5億美元不夠高　大都會、紅襪要搶

5克魯伊維特上演帽子戲法全靠12碼罰球

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

U12台灣小將亞洲盃奪冠　辜仲諒宴請全隊嗑燒肉

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

林智勝合體「金鏞」看台灣奪冠　「贏日本就是爽！等了32年了」

「訂珍奶還是奶茶？」　王勝偉幽默談情蒐助12強奪冠

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

羅志祥放鳥利特.李洪基　兩人沒打到高爾夫球激動大吼

帶孫生媽逛賣場地獄哏連發　他喊「我媽玩笑只有我能開」

#林家正 燦笑拔走東蛋壘包！　與 #吉力吉撈 成「盜壘2人組」

女友超早睡！他在家躡手躡腳　躲廁所玩PS5：我是很可憐的人？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366