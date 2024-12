上演帽子戲法全靠12碼罰球　克魯伊維特成英超史上第一人

▲克魯伊維特(Justin Kluivert)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

伯恩茅斯邊鋒克魯伊維特(Justin Kluivert)在今(1日)球隊4比2戰勝狼隊的比賽中,單場射進三記罰球上演帽子戲法,成為英超史上首位靠著罰球完成帽子戲法的球員,創造歷史。

Justin Kluivert becomes the first player in Premier League history to score a hat trick of penalties pic.twitter.com/thkxN6lJCU [廣告]請繼續往下閱讀... November 30, 2024

開賽第3分鐘克魯伊維特憑藉著狼隊手球違例獲得一次罰球機會,他將球大力踢向球門左側順利得分,伯恩茅斯1比0先馳得點取得領先。

克魯伊維特第二次罰球則是出現在上半場第18分鐘,當時伯恩茅斯2比1保持領先,狼隊門將薩(Jose Sa)在撲救時踢到埃瓦尼森(Evanilson)腳踝,由克魯伊維特主罰並順利補進,伯恩茅斯擴大領先至3比1。

Three penalties.

Three goals.



Today Justin Kluivert made Premier League history by becoming the first player to score a hat-trick of penalties in a single match pic.twitter.com/jkJYo4RIyl — Premier League (@premierleague) November 30, 2024

下半場第74分鐘克魯伊維特迎來個人單場第三次罰球,伯恩茅斯主帥伊拉奧拉(Andoni Iraola)坦言,他不確定克魯伊維特是否應該主罰第三個罰球,這同樣是在狼隊門將薩犯規後再次被判罰的,「對於第三個點球,我一度以為他可能不是最適合的人選,但我不想成為告訴他的人。」

「每次再踢一次罰球都會變得更加困難,我不是完全確定我們應該讓他來踢第三個點球,但很難把這個機會從他手中拿走,第一次點球給了對方門將一些訊息,克魯伊維特在前兩次執行時有不同的處理方式,而在第三次他表現得非常好,充滿自信。」

Justin Kluivert, history-maker.



He stepped up to score a hat-trick of penalties against Wolves pic.twitter.com/oJ52OahOWx — Premier League (@premierleague) November 30, 2024

最終克魯伊維特順利踢進第三記罰球,幫助伯恩茅斯以4比2擊敗狼隊,積分三分全拿的他們也將聯賽排名提升至第11位,「他(狼隊門將)不知道我會怎麼做,我等了一下,他選擇了我想要的方向,」克魯伊維特賽後說道,「就是這麼簡單。」

「載入史冊是非常棒的事,我對此感到非常高興。」克魯伊維特最後表示。